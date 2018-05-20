Студенты и власть

Готовы ли российские студенты отстаивать свои права в стенах университета и на улице рассказывают доцент Школы истории НИУ ВШЭ Александр Дмитриев, уполномоченный по правам студентов в Москве Дмитрий Овакимян, председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко, член студенческого совета геофака МГУ Виталий Землянский и студентка Марина Хачатурян.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Арман Туганбаев.

Первый раз в эфире в воскресенье, 20 мая, в пять часов вечера.