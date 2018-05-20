Студенты и власть

Готовы ли российские студенты отстаивать свои права в стенах университета и на улице рассказывают доцент Школы истории НИУ ВШЭ Александр Дмитриев, уполномоченный по правам студентов в Москве Дмитрий Овакимян, председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко, член студенческого совета геофака МГУ Виталий Землянский и студентка Марина Хачатурян.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Арман Туганбаев.
Первый раз в эфире в воскресенье, 20 мая, в пять часов вечера.
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