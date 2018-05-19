Минфин США считает, что президент Венесуэлы связан с наркоторговлей

США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его заместителя по руководству Единой социалистической партией Венесуэлы Диосдадо Кабелло в получении доходов от наркоторговли. Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором указало, что Кабелло конфисковал небольшие партии наркотиков у наркоторговцев, собрал их в большую партию и экспортировал через государственный аэропорт Венесуэлы.

"Кабелло вместе с президентом Мадуро и другими лицами разделили доходы, полученные от поставок наркотиков", – говорится в заявлении. Сообщившее об этом агентство Reuters отмечает, что полученные от наркоторговли деньги отмывались в Коста-Рике и России.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении Кабелло, его жены и его родного брата – они обвиняются не только в наркоторговле, но и рэкете.