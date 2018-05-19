Принц Гарри и Меган Маркл сегодня станут королевскими высочествами, герцогом и герцогиней Сассекскими

Сегодня в полдень по Гринвичу в Виндзорском замке, летней королевской резиденции, состоится бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл. Тысячи подданных королевы прибыли в Виндзор для наблюдения за свадебными мероприятиями. Официально приглашённых для участия в церемонии бракосочетания в часовне святого Георгия Виндзорского замка – шестьсот.

Меган Маркл 36 лет, она старше всех королевских невест в королевской истории. Она выходит замуж второй раз, её первым мужем был кинорежиссёр Тревор Энгельсон. Согласно закону о престолонаследии, Гарри попросил согласия королевы на брак с Меган Маркл. Будущая герцогиня Сассекская – первая американка, первая мулатка, первая актриса, выходящая замуж за британского принца. Она была крещена в католическую веру, но перейдёт в англиканскую.

33-летний британский принц Гарри получил по решению королевы Елизаветы II титул герцога Сассекского. В сообщении Букингемского дворца говорится: "Королева сегодня с удовольствием предоставила титул герцога принцу Генри Уэльскому. Его титулами будет герцог Сассекский, граф Дaмбартон и барон Килкил. Таким образом принц Гарри становится его королевским высочеством герцогом Сассекским, а Меган Маркл после свадьбы станет ее королевским высочеством герцогиней Сассекской",— говорится в сообщении Букингемского дворца.

После часовой службы в церкви Св. Георгия, находящейся в Виндзорском замке, принц Гарри с женой проедут по городу в течение 25 минут в открытом ландо Ascot.

В своей свадебной клятве Маркл не будет обещать "слушаться" мужа, а принц Гарри, как сообщается, решил носить обручальное кольцо, хотя по традиции в королевской семье мужчины этого не делают.

Под венец американку поведет будущий свёкор принц Чарльз, поскольку ее отец на свадьбу не приедет. Это было одной из протокольных трудностей при организации свадьбы - по давней традиции отец должен вести невесту под венец. Но на совете организаторов свадьбы было решено, что в связи с состоянием здоровья, отец будущей герцогини не сможет приехать.

Большие свадьбы в Великобритании происходят редко, поэтому привлекают внимание многих тысяч королевских подданных из заграничных гостей. Ныне впервые приглашение в Виндзорский замок получили 1200 обычных людей, многие из которых занимаются благотворительностью.