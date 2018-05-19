"Репортёры без границ" обеспокоены арестом журналиста в Киеве

Международная организация "Репортёры без границ" выразила обеспокоенность в связи с арестом Кирилла Вышинского, украинского журналиста, руководителя отделения российского агентства РИА Новости. Его обвинили в государственной измене.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ в Киеве 15 мая в своем офисе и помещён в изолятор временного содержания. Вышинского обвинили в подрывной информационной деятельности, после чего перевезли в город Херсон, где работает Крымская прокуратура в изгнании, отмечается на сайте организации "Репортёры без границ".

"Обвинение в государственной измене и предварительное заключение - это чрезвычайно серьёзные меры", заявил Йоханн Бир, глава регионального отделения "Репортёров без границ" в по Восточной Европе и Центральной Азии. - "Власти должны либо точно объяснить, каким образом действия Вышинского являются государственной изменой, или немедленно освободить Кирилла Вышинского".

По словам Йоханна Бира, "никто не может игнорировать деструктивные цели пропаганды на Украине в последние годы, но украинские и международные законы должны соблюдаться в ходе противодействия пропаганде".