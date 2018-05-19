Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

"Репортёры без границ" обеспокоены арестом журналиста в Киеве

Кирилл Вышинский, журналист РИА Новости - Украина в херсонском суде, 17 мая 2018

Международная организация "Репортёры без границ" выразила обеспокоенность в связи с арестом Кирилла Вышинского, украинского журналиста, руководителя отделения российского агентства РИА Новости. Его обвинили в государственной измене.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ в Киеве 15 мая в своем офисе и помещён в изолятор временного содержания. Вышинского обвинили в подрывной информационной деятельности, после чего перевезли в город Херсон, где работает Крымская прокуратура в изгнании, отмечается на сайте организации "Репортёры без границ".

"Обвинение в государственной измене и предварительное заключение - это чрезвычайно серьёзные меры", заявил Йоханн Бир, глава регионального отделения "Репортёров без границ" в по Восточной Европе и Центральной Азии. - "Власти должны либо точно объяснить, каким образом действия Вышинского являются государственной изменой, или немедленно освободить Кирилла Вышинского".

По словам Йоханна Бира, "никто не может игнорировать деструктивные цели пропаганды на Украине в последние годы, но украинские и международные законы должны соблюдаться в ходе противодействия пропаганде".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG