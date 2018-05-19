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Порошенко отозвал представителей Украины из органов СНГ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве всех представителей страны из уставных органов Содружества независимых государств (СНГ).

"Нам там нечего больше делать – мы двигаемся вместе в Европу", - сказал Порошенко, выступая в Виннице.

Ранее решение об отзыве представителей Украины из органов СНГ и ее выходе из межгосударственных соглашений в рамках этой организации принял Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Украина была одной из стран-создателей СНГ - межгосударственного образования, учрежденного первоначально 12-ю странами - бывшими республиками СССР. Формально она не ратифицировала устав СНГ, однако участвовала в деятельности организации. С 2014 года, после аннексии Крыма Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе, Украина практически не принимает участия в деятельности СНГ. На встречах лидеров стран СНГ в последние годы Украина была, как правило, представлена на уровне посла.

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