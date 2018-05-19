Принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы стали герцогом и герцогиней Сассекскими

В Виндзорском замке, британской летней королевской резиденции, состоялась церемония бракосочетания принца Гарри, младшего внука королевы Елизаветы II, и американской актрисы Меган Маркл. Тысячи подданных королевы прибыли в Виндзор, чтобы посмотреть на свадебные мероприятия. Официально приглашенных для участия в церемонии бракосочетания в церкви было шестьсот.

В качестве свидетеля со стороны принца Гарри выступал его старший брат – принц Уильям, герцог Кембриджский. Невесту к алтарю, вопреки традиции, вел не ее отец, а отец жениха – наследник британского престола принц Чарлз. Отец Меган, Томас Маркл, не смог прибыть на свадьбу из-за недавно перенесенной операции. Мать, Дориа Рагланд, на церемонии присутствовала.

Меган Маркл 36 лет. Это её второй брак, первым мужем был кинорежиссер Тревор Энгельсон. Герцогиня Сассекская – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца. Она была крещена в католическую веру, но перейдёт в англиканскую. Согласно закону о престолонаследии, Гарри попросил согласия королевы на брак с Меган Маркл.

Фотогалерея: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Накануне свадьбы в прессе вспоминали о другой разведенной американке – Уоллис Симпсон. В 1936 году намерение британского короля Эдуарда VIII жениться на ней привело к острому политическому кризису, в результате которого Эдуард решил отречься от престола в пользу младшего брата – Георга VI, отца нынешней королевы. Однако выбор спутницы жизни принцем Гарри никакими серьезными политическими последствиями, судя по всему, не грозит.

33-летний британский принц Генри Чарлз Альберт Дэвид, больше известный как принц Гарри, получил по решению королевы Елизаветы II титул герцога Сассекского. В сообщении Букингемского дворца говорится: "Королева сегодня с удовольствием предоставила титул герцога принцу Генри Уэльскому. Его титулами будет герцог Сассекский, граф Дaмбартон и барон Килкил. Таким образом, принц Гарри становится его королевским высочеством герцогом Сассекским, а Меган Маркл после свадьбы станет ее королевским высочеством герцогиней Сассекской".

После часовой службы в церкви Св. Георгия, находящейся в Виндзорском замке, принц Гарри с женой совершили поездку по городу к замку. Она длилась примерно 25 минут, десятки тысяч горожан и приезжих приветствовали молодожёнов.

Большие свадьбы в королевской семье Великобритании происходят редко, поэтому привлекают внимание многих тысяч британцев и заграничных гостей. Ныне впервые приглашение в Виндзорский замок получили 1200 обычных граждан, многие из которых занимаются благотворительностью. Свою приверженность делу благотворительности и помощи нуждающимся неоднократно подтверждали в последние годы и сами Гарри и Меган.