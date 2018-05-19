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В Грозном напали на православный храм, есть погибшие

Православный храм в Грозном

В центре Грозного в субботу произошло нападение на православный храм Архангела Михаила.

Как сообщают источники агентств ТАСС и "Интерфакс", нападавших было четверо, они были вооружены обрезом и холодным оружием. Утверждается, что все нападавшие были убиты полицейскими. По сообщениям источников "Интерфакса", погибли двое полицейских и один из прихожан храма, еще один ранен.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что погиб один полицейский, а один прихожанин был ранен. Он также утверждает, что все нападавшие были убиты. По словам Кадырова, они хотели захватить в церкви заложников "по заданию одной из западных стран". Каких-либо доказательств своих утверждений он не привел.

Сайт Кавказ.Реалии со ссылкой на очевидцев ранее сообщал о стрельбе и перекрытых улицах в центре Грозного.

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