Вместо Богатова у Следственного комитета появился новый подозреваемый

В деле о "призывах к террористической деятельности" и "попытке организации массовых беспорядков" в Москве появился новый подозреваемый - вместо математика Дмитрия Богатова, уголовное преследование которого было на этой неделе прекращено. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Издание утверждает, что следствие установило его личность, однако пока не известно, задержан ли он. По данным ОВД-Инфо, на сайте московских судов появилась информация о регистрации 18 мая дела о призывах к массовым беспорядкам в отношении некоего Кулешова, однако неясно, о нем ли идет речь в сообщении "Коммерсанта".

Богатов был задержан в апреле 2017 года. По версии следствия, преподаватель математики под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию перед акцией на Манежной площади 2 апреля 2017 года. По мнению защиты и коллег Богатова, он не совершал преступления, так как его IP-адресом мог воспользоваться любой пользователь анонимной сети Tor, оператором которой был математик. В экспертно-криминалистическом центре МВД заявили, что не нашли никаких доказательств вины математика.

Адвокат Богатова подтвердил, что следствие прекратило его уголовное преследование из-за отсутствия в его действиях состава преступления. При этом, по словам адвоката, само уголовное дело не закрыто, Следственный комитет недавно продлил срок его расследования до 11 апреля.