Выборы в Ираке: победу одержали противники Тегерана

Избирательная комиссия Ирака в субботу объявила итоги парламентских выборов, состоявшихся в стране неделю назад. Наибольшее число мест в парламенте – 54 из 329 – получает блок под руководством шиитского клерика Моктады ас-Садра. Сторонники действующего премьера Хайдера аль-Абади – только на третьем месте.

Ни одна из политических сил не получила абсолютного большинства, и для формирования правительства, как отмечают комментаторы, понадобятся долгие и сложные переговоры. Сам ас-Садр не претендует на должность премьера, он даже не баллотировался в парламент. Однако его сторонники, как ожидается, будут стремиться повлиять на формирование будущего кабинета. Ас-Садр выступал в кампании под антикоррупционными лозунгами. Он также выступает против вмешательства зарубежных стран, в том числе Ирана и США, в дела Ирака.

Сообщается, что в Багдад прибыл влиятельный иранский генерал Кассем Сулеймани, который на переговорах с иракскими политиками будет добиваться формирования дружественного для Тегерана кабинета.

Премьером Ирака, согласно договоренностям основных политических сил, должен стать представитель шиитской общины.