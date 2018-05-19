"Магазинные воришки" Хирокадзу Корэ-Эда победили в Каннах

71-й Каннский фестиваль завершился победой знаменитого японского режиссера-гуманиста Хирокадзу Корэ-Эда. "Золотую пальмовую ветвь" за лучший фильм фестиваля получили его "Магазинные воришки".

В этом году закрытие состоялось на день раньше – не в воскресенье, как в прошлые годы, а в субботу. В основной конкурс вошла двадцать одна картина. Жюри возглавлял актриса Кейт Бланшетт, вместе с ней судили фильмы режиссеры Андрей Звягинцев, Робер Гедигян, Дени Вильнёв, Ава Дюверней, актрисы Леа Сейду и Кристен Стюарт, актер Чанг Чен и певица Хадья Нин. Россию в конкурсе представляли "Лето" Кирилла Серебренникова и показанная в последний день "Айка" Сергея Дворцевого.

Корэ-Эда пятый раз участвовал в основном конкурсе фестиваля. Его "Магазинные воришки" – история очень бедной семьи, которая забирает к себе домой (фактически – похищает) маленькую девочку, которая в тягость её семье. Несмотря на кажущийся гуманистический пафос, фильм удивляет неожиданной развязкой, резко смещающей все акценты и ставящей вопросы о том, как можно определить этическую норму.

Вторая по значимости награда – Гран-при – отошла резкой социальной комедии Спайка Ли "Черный клановец", действие которой происходит в 70-е годы. Главный герой фильма – детектив, который внедряется в "Ку-клукс-клан". Завершается картина кадрами прошлогодних столкновений в Шарлоттсвилле.

Приз за режиссуру получил лауреат "Оскара" за "Иду" Павел Павликовский. Действие его "Холодной войны" начинается в Польше в 1949 году. Это черно-белая история любви между дирижером фольклорного ансамбля и певицей. Он сбегает во Францию, она остается за железным занавесом, действие продолжается на протяжении пятнадцати лет.

Приз жюри получила режиссер из Ливана Надин Лабаки за "Капернаум" – неореалистический фильм о беспризорных детях.

Награду за лучший сценарий разделили итальянский режиссер Аличе Рорвахер за фильм "Счастливый Лазарь" и классик иранского кино Джафар Панахи за "Три лица". Работающая в жанре магического реализма и наследующая итальянским классикам Рорвахер считалась одним из главных претендентов на "Золотую ветвь". Панахи не смог лично представить свою картину в Каннах, поскольку в Иране ему запретили выезжать заграницу и работать, он снял уже четвертую картину с минимумом средств, сам под своим именем исполняя одну из главных ролей.

Лучшим актером назван Марчелло Фонте за современную сказку Маттео Гарроне "Догмен", а Самал Еслямова из Казахстана названа лучшей актрисой за роль в картине Сергея Дворцевого "Айка".

Во втором официальном конкурсе "Особый взгляд" участвовало 18 картин. Среди них – шесть дебютов. В жюри вошли режиссер, ученик Александра Сокурова, Кантемир Балагов ("Теснота"), директор фестиваля в Теллурайде Джули Хантсингер, сценаристка и режиссер из Палестины Аннмари Жакир, актриса Виржини Ледуайен. Президент жюри – знаменитый актёр Бенисио Дель Торо.

Главный приз получил сказочный шведский хоррор "Граница", вторая работа режиссера Али Аббаси. Это экранизация одноименного рассказа Юна Айвиде Линдквиста (автора "Впусти меня").



Лучшим режиссёром назван Сергей Лозница за его пугающую фантасмагорическую драму "Донбасс", где воспроизводятся сцены из повседневной жизни "ДНР".



Приз за лучшую актерскую игру получил Виктор Польстер, сыгравший главную роль в драме о трансгендере "Девушка», которую снял бельгийский режиссер Люка Дон. За лучший сценарий отмечена картина из Марокко "София". Специальный приз жюри – у бразильско-португальской картине о правах коренного населения Бразилии «Дождь есть пение в деревне мертвецов» Жуау Салавизы и Рене Надер Мессора.

Наконец, в "Синефондасьон" – конкурсе короткого метра студентов киношкол – получил вторую по значимости награду Игорь Поплаухин ("Московская школа нового кино") за "Календарь".

Cпециальную "почетную пальмовую ветвь" получил 87-летний классик Жан-Люк Годар за фильм "Книга образа".