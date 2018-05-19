Режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании

Во Франции открыто расследование в отношении известного режиссера и продюсера Люка Бессона. Его обвинила в изнасиловании 27-летняя актриса.

Как сообщает агентство France Presse, женщина, имя которой не называется, сообщила полиции, что вечером в четверг находилась с Бессоном в одной из парижских гостиниц. Выпив чаю, она внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Очнувшись, она якобы поняла, что была изнасилована. Бессон к тому времени, как она утверждает, уже ушел из комнаты.

Адвокат Бессона заявил, что режиссер категорически отвергает обвинения. Он подчеркнул при этом, что режиссер знает женщину, обвинившую его в изнасиловании, но "никогда не вел себя по отношению к ней неподобающим образом". Утверждается, что Бессон сейчас за границей и пока не был допрошен.

Люку Бессону сейчас 59 лет. Наиболее известные фильмы, которые он снял - "Подземка", "Никита", "Леон", "Пятый элемент". Бессон также активен в роли продюсера.