На Кубе уточнили число погибших в авиакатастрофе

Власти Кубы уточнили данные о числе погибших в катастрофе самолета "Боинг-737", разбившегося в пятницу вскоре после взлета в аэропорту Гаваны.
По словам министра транспорта, погибли 110 человек, в том числе шесть граждан Мексики – члены экипажа и еще пять иностранцев. Среди погибших около 20 протестантских священников, которые возвращались в город Ольгин с конференции в кубинской столице.
На борту были 113 человек, три женщины выжили после катастрофы. Они по-прежнему в критическом состоянии.
Причина катастрофы пока не известна. В субботу, как сообщается, был найден "черный ящик" разбившегося лайнера.
На Кубе 19 мая было объявлено днем траура в связи с крупнейшей авиакатастрофой на острове за последние три десятилетия.
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