В Москве прошли пикеты с требованием освободить Сенцова

На Пушкинской площади в Москве в субботу прошла серия одиночных пикетов с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку в российской колонии.

Пикеты у памятника Пушкину провели, сменяя друг друга, Алиса Ганиева, Виктория Ивлева, Наталья Мавлевич, Мария Людковская, Алексей Медведев и Лина Старостина. Они держали плакаты с призывом освободить Сенцова.

В пятницу директор конкурсных программ кинофестиваля "Послание к человеку" Алексей Медведев вышел на пикет к Администрации президента России, требуя обменять Сенцова.

Олег Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая, назвав условием ее прекращения освобождение всех украинских политзаключенных в России.

В Киеве в субботу несколько сот человек приняли участие в шествии с требованием освободить украинских граждан, в том числе военнослужащих, которые находятся в заключении в России и в плену у поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе.

Как сообщает "Украинская правда", участники акции, среди которых были родители украинских военных, отправились к посольствам Германии и Франции и офису Красного Креста с призывами оказать на Россию давление, чтобы она освободила украинских заключенных и пленных. Звучали лозунги в том числе в поддержку Олега Сенцова.

Режиссер был арестован в аннексированном Крыму 4 года назад. Его вместе с активистом Александром Кольченко обвинили в подготовке терактов. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали.