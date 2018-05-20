США и КНР достигли предварительного соглашения по торговле

После двух дней исключительно напряженных переговоров Соединенные Штаты и Китай устранили принципиальные разногласия в области двусторонней торговли. В совместном заявлении, опубликованном в субботу, говорится, что Китай согласился "значительно увеличить" импорт американских товаров и услуг, чтобы выправить перекосы в торговом балансе. Это было ключевое требование высокопоставленной американской делегации, прибывшей на переговоры в Пекин.

Пока не ясно, насколько значительны в денежном выражении уступки, на которые пошел Китай. Американская сторона упомянула цифру в 200 миллиардов долларов, но МИД КНР этого не подтвердил. Согласно совместному заявлению "КНР в цепях удовлетворения растущих материальных потребностей китайского народа и обеспечения высоких показателей экономического развития страны существенно увеличит закупки американской продукции, что, в свою очередь, поможет ускорению темпов роста и повышению трудовой занятости в США".

Приоритетными направлениями китайского импорта должны стать американская сельхозпродукция и энергоресурсы.

Ранее Вашингтон и Пекин угрожали друг другу торговыми пошлинами на десятки миллиардов долларов. Атмосферу улучшило то, что на днях президент США Трамп приложил немалые усилия к тому, чтобы вывести из-под санкций ведущее предприятие связи в КНР ZTE, уличенное в незаконном реэкспорте американских технологий в Иран и Северную Корею.