Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Роману Абрамовичу не продлили британскую визу

Российскому миллиардеру Роману Абрамовичу не продлили британскую визу инвестора. Об этом со ссылкой на источники в окружении бизнесмена сообщает The Bell.

По данным издания, виза истекла три недели назад. Информации об официальном отказе в выдаче нет. Однако, как отмечает The Bell, самолет миллиардера последний раз был в Лондоне в начале прошлого месяца.

Из-за отсутствия визы Абрамович не смог вчера придти на финал Кубка Англии, где его футбольный клуб "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG