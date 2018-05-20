Российскому миллиардеру Роману Абрамовичу не продлили британскую визу инвестора. Об этом со ссылкой на источники в окружении бизнесмена сообщает The Bell.

По данным издания, виза истекла три недели назад. Информации об официальном отказе в выдаче нет. Однако, как отмечает The Bell, самолет миллиардера последний раз был в Лондоне в начале прошлого месяца.

Из-за отсутствия визы Абрамович не смог вчера придти на финал Кубка Англии, где его футбольный клуб "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед".