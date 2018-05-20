Грузия готова открыть "торговые коридоры" под надзором посредников

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией посол Зураб Абашидзе заявил в эксклюзивном интервью Радио Свобода, что в ходе предстоящих 24 мая переговоров в Праге с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным, стороны сформируют специальную рабочую группу по исполнению соглашения "О механизме таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами". Это соглашение предусматривает создание так называемых "торговых коридоров" из России в Грузию и Армению через Абхазию и Южную Осетию.

В воскресенье Абашидзе сказал Радио Свобода, что шанс на достижение окончательной договорённости о задействовании "торговых корридоров" появился после того, как Россия на днях подписала со швейцарской компанией SGS специальный контракт о мониторинге швейцарскими наблюдателями движения грузов через Абхазию и Южную Осетию.

"Грузия оформила аналогичный контракт с той же компанией ещё в декабре," - подчеркнул Абашидзе. При этом грузинский дипломат сообщил, что, согласно основопологающему соглашению между Россией и Грузией "об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами" 2011 года, швейцарские наблюдатели будут "мониторить" ситуацию как на територии России, так и Грузии, но без проведения процедур по таможеннному оформлению грузов, а лишь с целью сбора информации о движении товаров.

Ранее власти Южной Осетии выразили сомнение в перспективности любых российско-грузинских соглашений об использовании територии частично признанной республики для транзита грузов в Армению и Грузию без прямого участия Цхинвали.

Абашидзе исключил участие Цхинвали, заявив в беседе с РС, что Грузия не признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии, а "третьей стороной" соглашения и осуществления мониторинга может быть только Швейцария.