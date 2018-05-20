Порошенко: на Украине переименовано более 50 тысяч улиц

На Украине снесено полторы тысячи памятников Ленину и переименованы одна тысяча населенных пунктов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе церемонии памяти жертв политических репрессий, состоявшейся в воскресенье на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" под Киевом.

По словам Порошенко, которые приводит "Интерфакс-Украина", "на конец 2013-го карта Украины выглядела, словно иллюстрация к учебнику по истории КПСС". "Наши города, поселки и села были щедро утыканы идолами Ленина и его соратников..."

"На настоящий момент переименованы 52 тысячи площадей и улиц, почти тысяча населенных пунктов. Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи", – сообщил президент Украины.

Президент Украины напомнил, что всё это было сделано на основании закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов".

Порошенко заявил, что Быковнянский лес – место общей памяти украинского, польского и других народов. "Склоняя головы и возлагая цветы к памятным знакам на местах безымянных братских захоронений, на земле, где вместе с украинцами полегли тысячи расстрелянных по приказу Сталина польских патриотов, представителей других национальностей, заявляем: "Мы, украинцы, солидарны со всеми народами, пострадавшими от преступлений тоталитарных режимов. Мы настроены на сотрудничество в преодолении последствий тоталитаризма", – подчеркнул Порошенко.

Участники мероприятия почтили память жертв политических репрессий минутой молчания. Петр и Марина Порошенко почтили память погибших и возложили букеты цветов к Братской могиле, Центрального монумента Мемориала, а также к польской части Мемориала.