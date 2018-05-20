В Венесуэле оппозиция бойкотирует выборы президента

В Венесуэле в воскресенье проводятся выборы президента. Николас Мадуро добивается переизбрания на второй шестилетний срок. Оппозиция бойкотирует голосование, называя его "коронацией" диктатора.

Основной соперник Мадуро – бывший губернатор Энри Фалькон. Но, как отмечает "Голос Америки", его шансы на избрание серьезно снижаются из-за участия в выборах еще одного противника Мадуро – пастора-евангелиста Хавьера Бертуччи.

Победа Мадуро может привести к введению новых санкций со стороны США и новой критике со стороны ЕС и Латинской Америки.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что "сегодняние так называемые выборы не являются легитимными".

«Соединенные Штаты стоят вместе с демократическими странами мира, которые поддерживают венесуэльский народ и его суверенное право избирать своих представителей путем свободных и честных выборов», – написала Хизер Нойерт в Твиттере.

Мадуро, провозгласивший себя "сыном" Уго Чавеса, заявил в воскресенье, что он борется с "империалистическим" заговором США, цель которого якобы состоит в том, чтобы сокрушить социализм и взять под контроль нефтяные богатства Венесуэлы.

В пятницу администрация Трампа расширила "черный список" высших венесуэльских чиновников и ввела финансовые санкции против ключевого союзника Мадуро Диосдадо Кабельо. Вашингтон обвинил лидера Единой социалистической партии Венесуэлы в контрабанде наркотиков и хищениях.

55-летний Мадуро, бывший водитель автобуса, как ожидается, одержит победу, несмотря на углубляющийся кризис, который привел к дефициту продовольствия и росту инфляции. Одновременно резко сокращается добыча нефти – в этой отрасли Венесуэла является одним из мировых лидеров.