Безвизовый режим. Соцсети - о проблемах Романа Абрамовича

Один из героев социальных сетей - миллиардер Роман Абрамович.

Как удалось узнать интернет-изданию The Bell, у олигарха истекла британская виза инвестора, а новую ему то ли пока, то ли вообще не выдали.

В министерстве внутренних дел Великобритании заявили, что они не комментируют "частные случаи", а Абрамович, тем временем, пропустил финал Кубка Англии по футболу, который "Челси" в итоге выиграл.

Злорадства и насмешек в сети хоть отбавляй.

Алексей Козлов:

Роман Абрамович не смог присутствовать вчера на финале кубка Англии. Визу вдруг не продлили.

Такие вот ползучие санкции.

Татьяна Рыбакова:

Не стать Абрамовичу сэром Романом

Тина Канделаки:

Абрамовичу не продлили британскую визу.. пора возвращаться и увеличивать вложения в российский спорт😜 Ну, и курорты России тоже ждут.

ПОСТПРАВДА:

Если кто-то сейчас рядом с Романом Аркадьевичем, поставьте ему песню «Пора возвращаться домой» - группы БИ-2 feat. Oxxxymiron.

От благодарных россиян.

Стас Садальский:

Ну как, англичанам не стыдно?

Столько денег туда вложили наши олигархи, чтобы Британия процветала, а они неблагодарные...

Миллиардеру Роману Абрамовичу, пока- отказали в продлении британской визы

Михаил Дзюбенко:

Я сегодня днем читал интернет, и меня вдруг как будто молнией осветило: между Абрамовичем и герцогиней Сассекской был роман. Судите сами: она выходит замуж, и ему сразу закрывают в' езд в Англию. Ее явно хотят оградить от воспоминаний о бурном прошлом. Какова сила дедуктивного метода! Взволнованный, пошел гулять с собаками.

Остап Кармоди:

Афоризм Пелевина про классный мерседес, на котором можно проехать только из одного <дерьма> в другое, снова становится актуальным.

Будет теперь смотреть Челси в пабе "Скотланд Ярд" на Петровке и плавать на яхте по Пироговскому водохранилищу.

Давид Хурма:

Когда читаешь в новостях, что Роману Абрамовичу отказали в продлении британской визы, какой-то теплый нектар разливается по телу - питает живительной силой суставы и даже желудок. И даже желудок, повторюсь. Так вот. Будете с нами сидеть, Роман Аркадич. В Зимней вишне. Оттуда пришли, там все и сгинем. Улица Ленина вместо Флит стрит, Текстильщики вместо Белгравии.

Антискрепа:

Есть ли смысл убиваться/восторгаться по проволочкам с предоставлением/непредоставлением Абрамовичу британской инвестиционной визы?

На Западе мало для кого секрет, что Абрамович является хранителем одного из кремлевских общаков, куда через офшоры на протяжении многих лет стекаются выводимые из России миллиарды долларов.

Недавно Sunday Times утверждала, что на офшорных счетах в британских заморских территориях русские хранят £34 млрд. (£30 млрд. на БВО). Тереза Мэй даже обещала заморозить все находящиеся в стране российские активы: «В нашей стране нет места российским бизнесменам или их деньгам».

Отличительное свойство дорожного катка в том, что он едет медленно, но, как правило, доезжает. Сегодня британский каток доехал до Абрамовича. Интересно, до кого он доберется завтра?

Бойлерная:

Абрамович остался без британской визы, пишет The Bell. Ударов такой силы по путинскому окружению ещё не было. Абрамович считался настолько своим в высшем западном свете через Челси, что казался неотъемлемой частью местного высшего общества. Однако на Даунинг Стрит решили по-другому. Неприкасаемых теперь точно нет, но звонок для Абрамовича прозвенел ещё раньше, когда появились сообщения о проблемах с ВНЖ в Швейцарии. Получается, что Березовский не зря судился со своим младшим партнёром и нанес удар из могилы.

История с Абрамовичем должна усилить давление на Путина, чтобы он пошел на уступки Западу, с нынешней риторикой даже самые преданные не смогут не только вести бизнес за границей, но и жить там. Керимов, Вексельберг, который теперь на крючке у госбанков, список будет продолжаться. И в этом вопросе власти помочь Абрамовичу не смогут. А ведь как талантливо он защищался в суде - называл Берёзу крышей, а себя - запуганным бизнесменом. Что же теперь скажет судья Глостер? Кстати, на королевской свадьбе не было ни одного выходца из России

Сработали все стандартные ассоциации с Абрамовичем.

Это Чукотка, где он когда-то был губернатором.

Евгений Доможиров:

Абрамовича, конечно жалко, но у него есть все шансы вернуться на Чукотку. Говорят население его там хвалило.

Александр Рыклин:

Роман Аркадьевич, дорогой, на Чукотке вас помнят и ждут! Праздник придет в каждый чум! А Вексельберга сделаете мэром.... На Чукотке вообще есть города?

И, конечно, футбол.

Алекс Якубссон:

если это так, то я самый счастливый человек в мире. ибо это означает что мой любимый английский клуб уже лочти перестаёт быть инструментом подлого, наглого, гнусного, мерзкого влияния сильного, державного российского недоцаря через успешного вороватого бизнесмена, на тёмные дела внутренней политики старейшей из действующих на сегодня демократий, цинично оказывающей благотворное влияние на остальной мир!

Караульный:

В истории с Романом Абрамовичем, которому мелкобриты подло не дают новую визу, интересно даже не наше общее открытие, что он столько лет рабочие визы продлевает(как умудрился не прикупить себе посерьёзнее статус?), а последствия для футбола.

Утверждают, что если Абрамович не сможет вернуться в Англию, это может поставить крест на запланированных инвестициях в 500 млн фунтов в новый стадион для «Челси».

Отшутились даже в официальном твиттере красноярского "Енисея"

Многие недоумевают, почему у Абрамовича до сих пор нет гражданства или хотя бы вида на жительство.

Маргарита Симоньян:

Минвайл, Абрамовичу не продлили британскую визу.

Только я сейчас удивилась, что у него до сих пор нет какого-нибудь удобного безвизового гражданства?

А про непродление визы - Ч.Т.Д.

Татьяна Фельгенгауэр:

Читаю новости про Абрамовича, у которого закончилась виза, и он пропустил не только свадьбу принца Гарри, но, в первую очередь, финал Кубка Ангии. А ведь там его Челси играл. И не просто играл, а прямо-таки выиграл.

Со стороны Абрамовича пока комментариев нет. Да и какие тут могут быть комментарии...

Интересно, как некоторые олигархи сейчас попытаются выпутаться из санкционной ловушки. Бизнес-интересы победят политические? Придумают, как обойти санкции?

Но мне почему-то еще вспомнилась история с Керимовым, хотя это и другой сюжет совсем. Вот где он сейчас? Как французское правосудие себя чувствует? Развел шаромыжников российский сенатор?

Стыдобища это всё, конечно.

А, впрочем, очень многие уверены, что в Великобританию российский олигарх ещё приедет.

Политджойстик:

Источник: Абрамович получит британскую визу. Политические измышления - на пустом месте. Обычной британской неспешностью, которой традиционно страдают островные чиновники заболели и помощники "Романа", подавая документы шефа. Умноженная на два неспешность родила медийного слона.

GogoKremlin:

Не стоит публично умничать раздавая Абрамовичу советы. Пора вам запомнить, что глупых миллиардеров не бывает, миллионеров тоже.



