В Челябинске к голодовке активиста присоединились другие арестанты

В Челябинске к голодовке находящегося в спецприемнике координатора штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского присоединились ещё трое арестованных. Об этом сообщает Znak.com.

Они не являются активистами штаба Навального и были задержаны и осуждены за правонарушения, не связанные с акцией "Он нам не царь" 5 мая, по обвинению в организации которой Золотаревский отбывает 25 суток административного ареста. Сам активист накануне объявил голодовку, пытаясь привлечь внимание к условиям содержания в спецприемнике. Ранее Золотревский жаловался на "скотские условия" начальнику спецприемника и в прокуратуру, но никакой реакции не последовало.

В понедельник в пресс-службе прокуратуры Челябинской области заявили, что в ближайшее время начнут проверку.

Борис Золотаревский был задержан до акции 5 мая на выходе из квартиры. В тот же день он был арестован.