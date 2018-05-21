ФСБ отчиталась о раскрытии "экстремисткой группы" в Крыму

Сотрудники ФСБ в аннексированном Россией Крыму заявили о раскрытии "экстремистской группы", якобы созданной помощником депутата верховной Рады Украины Мустафы Джемилева. Об этом говорится в пресс-релизе ФСБ. Уточняется, что Эрол Велиев создал группу по указанию Рефата Чубарова, лидера запрещённого в России Меджлиса крымско-татарского народа. По версии ФСБ, поддержку Велиеву оказывала Служба безопасности Украины.

В пресс-релизе отмечается, что группа была сформирована в Харькове По версии ФСБ, помимо Велиева в неё входили боксёры Стешенко и Третьяков. Целью группы, как утверждается, было совершение атак "на пророссийски настроенных крымских татар и нагнетание межнациональной напряжённости" в Крыму. По данным российских спецслужб, в начале 2018 года члены группы якобы подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева. За каждую проведенную в Крыму акцию им было обещано выплачивать по 500 долларов США, утверждают в ФСБ.

В отношении Велиева возбуждено уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества и вербовке. В отношении двух других участников группы возбуждено дело об участии в экстремистском сообществе. Велиеву и Третьякову заочно предъявили обвинения и объявили в федеральный розыск.

Сегодня же стало известно, о задержании в Бахчисарае двоих крымских татар за участие запрещённой в России исламской организации "Хизб ут-Тахрир".

Служба безопасности Украины заявила, что информация ФСБ России о "создании экстремистской группы" в аннексированном Крыму при поддержке украинских спецслужб не отвечает действительности. Рефат Чубаров назвал заявление ФСБ попыткой дискредитировать Меджлис перед международным сообществом - сообщает Крым.Реалии.

В министерстве иностранных дел Украины пообещали оспаривать задержания в международных судах.

После российской аннексии в Крыму участились обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения, а также крымских мусульман.

В 2016 году подконтрольный российским властям верховный суд Крыма признал Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Комитет генеральной ассамблеи ООН и Международный суд ООН осудили запрет Меджлиса и потребовали восстановить деятельность организации на территории полуострова.