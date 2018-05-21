Умер режиссер фильма "Комиссар" Александр Аскольдов

В Швеции, в больнице после тяжелой болезни умер советский режиссёр Александр Аскольдов. Ему было 85 лет.

Аскольдов — выпусник филологического факультета МГУ, известен как один из исследователей творчества Михаила Булгакова. В 1966 году он поступил на Высшие режиссерские курсы.

В 1967 году Александр Аскольдов снял по рассказу Василия Гроссмана фильм "Комиссар", главные роли в котором сыграли Нонна Мордюкова, Ролан Быков и Василий Шукшин. Музыку к фильму написал Альфред Шнитке. Фильм был запрещен цензурой, режиссеру на Мосфильме написали в трудовой книжке: "Уволен как профнепригодный". Картина пролежала "на полке"21 год. Во время перестройки и гласности под давлением мировой общественности руководство Госкино выпустило ленту в ограниченный прокат: было напечатано семь копий. После премьеры фильм "Комиссар" был показан на многочисленных кинофестивалях, получил массу призов, а также неоднократно входил в "топ-100", составляемых кинокритиками.

В 1981—1985 годах работал директором и художественным руководителем киноконцертного зала "Россия". В последние годы он преподавал в киношколах и университетах Германии, Швеции, Англии и Италии.

Как сообщил источник Интерфакса, Аскольдов будет похоронен в Швеции, где живут его дочь и внучка.