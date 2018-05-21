Британский медиарегулятор начал расследования в отношении RT

Британский медиарегулятор Ofcom начал три новых расследования в отношении российского государственного телеканала RT. Они касаются нескольких новостных программ и политического ток-шоу, вышедших в эфир в конце апреля и начале мая. В сообщении регулятора подчеркивается, что сам факт расследования не означает, что вещатель допустил нарушение.

Телеканал RT подтвердил получение информации о новых расследованиях Ofcom.

Ранее Великобритания начала расследование по семи эпизодам, связанным с освещением событий вокруг отравления полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. RT тогда обвинили в нарушении принципов объективности. Британские парламентарии призвали ввести против канала санкции вплоть до отзыва лицензии, если будет доказано, что к покушению на Скрипалей причастна Москва. В ответ RT заявили, что ограничения нанесут ущерб британскому обществу. МИД России пообещал, что, если канал лишится лицензии в Великобритании, ни одно британское СМИ не сможет работать в России. 13 мая британский регулятор заявил, что RT может продолжить работу в Великобритании.