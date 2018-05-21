Аналитики: прибыль от строительства газопроводов в РФ получат компании Тимченко и Ротенберга

Аналитики Sberbank CIB назвали главными выгодоприобретателями строительства экспортных трубопроводов, которое ведется в России, не корпорацию "Газпром" и ее акционеров, а ее крупнейших подрядчиков, среди которых компании, контролируемые Геннадием Тимченко и Аркадием Ротенбергом.

Как сообщает РБК со ссылкой на доклад аналитиков Алекса Фэка и Анны Котельниковой, составивших отчет о российских нефтегазовых компаниях, расходы на проекты "Сила Сибири", "Северный поток-2" и "Турецкий поток" превысят 93 миллиарда долларов. При этом эксперты считают капиталовложения в эти проекты низкорентабельными для "Газпрома". В частности, газопровод "Сила Сибири", как утверждается, в 5 раз дороже альтернативного проекта по поставке газа в Китай под названием "Алтай".

Однако, как пишут аналитики, "решения «Газпрома» становятся абсолютно понятными, если предположить, что компания управляется в интересах своих подрядчиков, а не для получения коммерческой выгоды".

Среди крупнейших подрядчиков, упомянутых в отчете - «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз», примерно половиной которого владеет Геннадий Тимченко и его семья. Обоих предпринимателей относят к числу друзей президента России Владимира Путина.

Представитель Аркадия Ротенберга заявил, что "Стройгазмонтаж" не может считаться основным выгодополучателем от строительства "Силы Сибири", так как газопровод останется в собственности "Газпрома". В Sberbank CIB отчет не стали комментировать, сказав, что это "коммерческий продукт, который не распространяется для широкой публики и предназначен только для квалифицированных инвесторов".