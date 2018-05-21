Доклад: в Британии происходит масштабная торговля секс-услугами

Женщины из Европы подвергаются сексуальной торговле в Великобритании в "промышленном масштабе", а правительство не может прекратить деятельность организованных преступных группировок, которые рекламируют и продают женщин в интернете. Об этом сообщает Thomson Reuters Foundation со ссылкой на доклад группы депутатов британского парламента.

"Сексуальная эксплуатация женщин в так называемых "всплывающих борделях" организованными преступными группами происходит в промышленном масштабе по всей Англии и Уэльсу", – говорится в заявлении депутата и председателя группы Гавина Шукера. Женщины, как правило, из Восточной Европы, становятся жертвами работорговли в Англии и Уэльсе и вынуждены заниматься сексом с клиентами в арендных домах и гостиницах.

Организованные преступные группы рекламируют своих жертв для покупателей на сайтах секс-рынка и размещают их во временных борделях – часто это дома, арендованные на короткий период времени, говорится в докладе. Компания по аренде краткосрочного жилья Airbnb сообщила, что в этом году будет инвестировать в новые технологии для борьбы с современным рабством. Это связано с тем, что торговцы "живым товаром" используют недвижимость компании для сексуального насилия над женщинами и девочками в Великобритании и Соединенных Штатах.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Великобритании заявила, что Закон о современном рабстве предоставил правоохранительным органам инструменты для борьбы с этим явлением и для выявления жертв в интернете. Британия считается лидером в глобальных усилиях по борьбе с рабством и приняла закон в 2015 году для вынесения пожизненного заключения торговцам людьми.

Более 8500 объявлений о сексуальных услугах публикуются в Британии онлайн каждый месяц, где законно покупать и продавать секс, но где вымогательство и сутенерство запрещены, сообщили представители полиции.