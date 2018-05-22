В Москве задержаны сотрудники ФБК Навального за акцию 5 мая

В Москве, во вторник утром у подъезда дома полиция задержала ведущего YouTube-канала "Навальный Live" Руслана Шаведдинова, после чего его доставили в ОВД "Тверской". Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального Кира Ярмыш.

По словам Ярмыш, Шаведдинова "натурально похитили "перед эфиром передачи "Кактус", которую он должен был вести.

Позже была задержана и сама Ярмыш, когда она приехала в ОВД, чтобы представлять интересы Шаведдинова.Как рассказал Интерфаксу юрист ФБК Иван Жданов, Ярмыш обвиняют в организации несанкционированного митинга "Он нам не царь" 5 мая.

В ОВД "Тверской" телеканалу "Дождь" подтвердили задержание Ярмыш и Шаведдиноваза нарушение административного законодательства. Как написала Ярмыш в твиттере, у неё есть адвокат, к Шаведдинову защитника не пускают.

5 мая в десятках городов России прошли акции протеста "Он нам не царь" против очередного избрания Владимира Путина на пост президента. Митинги были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране были задержаны около 1600 человек. После акции полиция начала устраивать обыски в штабах оппозиционера, а также задерживать его сторонников. Их обвиняют в организации несогласованного публичного мероприятия.