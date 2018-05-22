В Тбилиси заколотили дверь главы федерации дзюдо Кевхишвили

Ведущие спортсмены сборной Грузии по дзюдо ворвались в кабинет президента федерации дзюдо Давида Кевхишвили, когда хозяина не было на месте, а затем заколотили дверь в кабинет, выразив таким экзотическим способом протест в связи с отказом Кевхишвили подать в отставку.

Во вторник более двадцати дзюдоистов ворвались в кабинет, вынесли из него кресло Кевхишвили и бросили у мусорной урны. А затем заколотили гвоздями входную дверь - продемонстрировав тем самым, что не смирятся с возвращением Кевхишвили в кабинет и будут всеми способами настаивать на его отставке.

Публичная дискуссия между лидерами сборной и президентом Федерации продолжается уже несколько недель. Дзюдоисты требуют оставки президента, который, по их мнению, развалил Федерацию и стал причиной горьких поражений на международных соревнованиях различного уровня. Однако Кевхишвили все обвинения отвергает и заручившись поддержкой ряда членов парламента, имевших отношения к спорту, уходить в оставку отказывается.

Противостояние в Федерации дзюдо вызвало в обществе большой резонанс, получив политическое звучание, поскольку Грузия является одним из мировых лидеров в этом виде спорта.

Заслуги и мастерство грузинских дзюдоистов, в одном из интервью, отметил даже президент РФ Владимир Путин, считающийся большим любителем дзюдо.