"Принимать участие в этом не буду". Соцсети об отставке Евгения Ройзмана

Не часто в России главы городов-миллионников добровольно подают в отставку. По правде говоря, припомнить такое трудно. Исключением, однако, стал глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Во вторник он сообщил об отставке, не желая исполнять решение областных властей об отмене прямых выборов мэра города.

Знакомые с Ройзманом и ситуацией в Екатеринбурге комментаторы отмечают, что его отставка - не только моральный, но и политический жест. Теперь не совсем ясно, как Екатеринбургская дума выйдет из правовой коллизии, чтобы и выборы мэра отменить, и устав города не нарушить. Вот что пишет соратник Навального ​Leonid Volkov:

Ройзман все правильно сделал и как политик, и как человек, и как Глава города, и как председатель городской Думы. Прямо вот молодец.



История же какая. Областные власти стали жестко продавливать отмену выборов мэра, наплевав, конечно же, на мнение горожан. Наш митинг 2 апреля — крупнейший, кажется, вообще за новейшую историю города — полностью и демонстративно был проигнорирован, область даже не сделала попытку изобразить видимость диалога. Поперла напролом.



А переть напролом — не всегда работает. Сломалось в самом неожиданном месте: комиссия по местному самоуправлению сервильной и покороной Гордумы взбрыкнула (ну потому что «а поговорить»? не принято такое в Екатеринбурге, чтобы область продавливала решения, ничего не объясняя и не обсуждая) и не проголосовала за внесение изменений, отменяющих выборы мэра, в Устав города. Голоса пополам разделились, решение не было принято. Казалось бы, ничего не значащий демарш — ну мало ли, что там в комиссии, на пленарном заседании Гордумы у администрации есть уверенный контроль — но вот здесь Ройзман и выступил отлично.



Как политик — использовал предоставившуюся возможность, ухватился за нее. Как председатель гордумы — вовремя включил бюрократа в хорошем смысле слова: отказался ставить на голосование Думы вопрос, не прошедший комиссию (строго в соответствии с регламентом!); как Глава города, облеченный доверием избравших его горожан — отказался участвовать в уничтожении местного самоуправления, и сделал все, чтобы максимально затруднить эту работу врагам Екатеринбурга (Глава ушел в отставку, Устав не был изменен, по действующему Уставу должны быть назначены новые выборы; может ли гордума без Ройзмана отменить выборы, кто будет подписывать изменения в Устав и на каком основании — большой вопрос). А как человек — сказал правильные и честные слова о своей позиции.



Обыграл он их. Молодец.



Это, конечно, лишь тактическая победа: сейчас враги перегруппируются, родят какую-нибудь псевдоюридическую формулу, изменят Устав незаконным образом (но "суд" скажет, что все было законно) и поезд поедет дальше. В истории, однако, останется политический жест и гражданский поступок. Сегодня моральная правота полностью на стороне Ройзмана, всецело его поддерживаю в этом шаге.

Фёдор Крашенинников

Ройзман молодец.

Все те, кто протаскивает решение об отмене выборов - предатели нашего города и его позор.

Анонимный канал Дмитрия Колезева

Про отставку Ройзмана:



1. Вообще, красивый ход. До конца полномочий несколько месяцев, выборы отменяют, чего терять-то? Может быть, только пенсию (не уверен, будет ли она положена теперь Ройзману после ухода).

2. Уход Ройзмана создает коллизию: принят закон об отмене выборов мэра, но не проведены изменения в Уставе. Мэр подает в отставку. Должны ли объявляться новые прямые выборы?

3. Сегодня Ройзман впервые за пять лет прямо пошел против системы городской власти и администрации губернатора. В ходе заседания до того момента, как он подал в отставку, он пытался заблокировать рассмотрение вопроса об отмене выборов мэра. Вопрос о том, имеет ли на такое право председатель думы (первый среди равных) — непростой. Но вообще, учитывая, что и сама дума — фикция, Ройзман с человеческой точки зрения, конечно, действовал правильно: сопротивлялся принятию антидемократического решения, который сделает жизнь горожан хуже. И когда не смог этому сопротивляться дальше, подал в отставку (тем более, что терять особо нечего — см. пункт 1).

4. Жаль, что Ройзман не пытался пользоваться своим положением и бороться с системой раньше. Почти пять лет до этого он довольно послушно проводил через думу все нужные администрации города решения.

В городском избиркоме, впрочем, считают, что отставка Ройзмана только ускорит отмену прямых выборов.

Отставка Евгения Ройзмана с поста мэра Екатеринбурга и председателя Екатеринбургской городской думы поспособствует быстрому принятию поправок об отмене прямых выборов мэра столицы Свердловской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров.



Многие комментаторы пишут о том, что, хотя сам Ройзман и не политик их мечты, в споре о прямых выборах мэра они на его стороне.

Екатерина Винокурова

Про Ройзмана читайте, что пишут уральцы (москвичи про уральскую политику пишут вообще не то, чем она является. Его отставка – это, конечно, про то, как уйти непобежденным и с чувством собственного достоинства.

А базово этот кейс про то, как расхреначить к чертям политику в целом регионе ради отмены выборов на должность, не имеющую под собой полномочий и о том, как страх и желание закатать все в асфальт приводят только к новому негативному витку.

Ivan Kurilla

Я тоже, кстати, считаю, что закон, позволивший областным властям отменять выборы мэров противоречит конституционному разделению государственной власти и местного самоуправления.

Марина Ахмедова

Мне по-человечески крайне неприятен человек по имени Евгений Ройзман. Когда-то я брала у него интервью, и оно закончилось вспышкой гнева Ройзмана - я задала ему неприятный вопрос. Вопрос, который никак не касался его личной жизни, но касался общественной работы. Он на меня повысил голос, используя ненормативную лексику. Что для меня в корне неприемлемо. Но я повторила свой вопрос. И с тех пор имя Ройзмана вызывает у меня одни лишь неприятные ассоциации. Кроме того, на меня пытались надавить с самого верхнего верха для того, чтобы это интервью не вышло. Но оно не вышло не по этой причине, а потому что не получилось слишком интересным.

Однако, несмотря на все вышесказанное и на то, что неприязненное отношение к Ройзману во мне сохранилось, и его ничем не исправить, мой гражданский долг вынуждает меня сказать - сегодняшнее его решение я поддерживаю. Если жители Екатеринбурга посчитали, что он им - хороший мэр, то он мэром и должен быть. Почему? А потому, что выбранный людьми мэр не побоится выходить к толпе разгневанных мужиков и общаться с ними, ведь он - их человек, один из них, он с ними всегда на связи, он знает, чем они живут. Вернее, он не доведет дело до того, чтобы собралась толпа разгневанных мужиков. И что-то мне подсказывает, что такие толпы в городах нашей страны будут собираться все чаще и чаще. И он, вряд ли, получит в толпе по голове, как мэр Волоколамска.

Ройзмана вспоминают и как мэра, "близкого к народу", и как одного из немногих представителей власти, которые не боялись прямо, например, поддержать антикоррупционные митинги Навального.

Мэра Екатеринбурга отмечают и просто как яркую личность.

​Мастер пера

Про Ройзмана. У каждого состоявшегося политика, который сделал себя сам, а не пришёл к власти по назначению, в личном гардеробе должен быть предмет фетиша, который все надолго запоминают. У Ленина таким предметом была кепка, у Сталина - трубка. А у Жени Ройзмана ещё со времён уралмашевской юности любимой одеждой была кожаная потертая куртка темно- коричневого цвета, довольно грубая, но надежная и удобная. С ней Ройзман пришёл во власть, прошёл депутатство и мэрство, в ней и уходит. Она до сих пор имеется в его гардеробе, это точно известно, можете у него спросить, он подтвердит.

Никита Исаев

Евгений Ройзман подал в отставку с поста мэра Екатеринбурга. Уже говорил, но повторю. Я смотрю его видеоблог, и мне импонирует его манера подачи себя. Мужская, харизматичная, последовательная. Но, наблюдаю, как запутываются такие принципиальные политики. Слишком много метаний. Это вредно и для любителей обожать (лизать) власть в поисках своих пряников, и для тех кто борется за неё (против неё), за эти же пряники (народ).

Впрочем, многие указывают на деятельность Ройзмана в качестве главы фонда "Город без наркотиков", с деятельностью которого были связаны истории с издевательствами над наркозависимыми.

Русское будущее:

Пока некоторые политические телеграм-каналы всерьез сожалеют об отставке одного там оппозиционного мэра, просто напомним, что этому человеку принадлежат следующие цитаты:



“Человеку, который не употребляет наркотики, их не решатся подкинуть”



“Видел ситуации, когда человек переставал колоться и через какое-то время анализы на ВИЧ давали отрицательный результат"



Ваш кандидат, действительно.

Выпускайте Кракена!

Ройзман объявил о том, что уходит со своего поста, а мог бы и наркоты подкинуть.

Другие считают, что Ройзман на посту мэра мог бы еще "побороться" и покинул его рано.

Наконец, многоичсленные комментаторы-"охранители" просто рады уходу одного из немногих оппозиционных мэров.

zergulio

Все эти понты "я ухожу из-за отмены выборов мэра" не более чем лажа. Гражданин настолько показал себя, что избраться даже председателем ТСЖ - уже нетривиальная задача.

И так далее. Как пишет "Эхо Москвы", сам Ройзман не уверен, что его планы теперь будут связаны с политикой - хотя и не исключает, что вновь поборется за пост мэра, если прямые выборы вернут.

У меня планы жить, все только начинается. Я историк, исследователь, писатель, мне есть чем заняться. У меня Фонд Ройзмана, который несет огромную нагрузку, и огромному количеству людей помогает. А в политическом плане ниши практически нет, поляна засушена и выкошена в политическом плане. Но, тем не менее, уже есть море предложений. То, что я буду востребован это точно.

Кое-у-кого родилась идея пригласить Ройзмана поучаствовать в выборах мэра Москвы:

Там, впрочем, и так тесновато от оппозиционных кандидатов. Не успел отказаться от участия в выборах Илья Варламов, как выдвинулся​ Антон Красовский:

Я понимаю, что многие из вас не поверят, но мне страшно. Страшно быть убитым у подъезда, избитым на выходе из автобуса. Страшно за семью, за фонд. Я дико долго не мог принять это решение, но теперь поздняк метаться. Завтра весь день буду встречаться с ребятами из штаба. С товарищами. Буду благодарен за любую вашу помощь: волонтерскую, инициативную. Финансовую. На время кампании фондом будет руководить правление. Спасибо вам за добрые слова. И за злые тоже.

Константин Боровой

Антон, я помню нашу дискуссию, когда вы ругали демократию и демократов и хвалили стабильность и Путина. Поздравляю, вы получили то, что просили. Будьте осторожны в своих желаниях. Иногда они воплощаются.

Некоторые комментаторы выдвижение бывшего начальника штаба Прохорова и сотрудника штаба Собчак (разругавшегося, впрочем, с ней на последнем этапе кампании) приветствовали.

Игорь Драндин

Антон Красовский решил выдвинуться в мэры. Молодец! Действия, которые повышают вовлечённость в московскую политику несобянинского электората идут всем на пользу. Да, мы с вами понимаем, что ответа на вопрос «А как Красовский собирёт подписи?» нет. Для этого и был создан этот избирательный фильтр. Требование сбора подписей муниципальных депутатов станет неудобным для власти, когда несколько десятков ярких и популярных кандидатов будут исключены из предвыборной гонки. Москвичи почувствуют, что чиновники мэрии украли у них выборы и превратили всё в переназначение Собянина.

Александр Баунов

Не знаю, станет ли Антон Красовский мэром Москвы, мы все можем предположить, что нет. Зато знаю, кем он уже стал: первым в России геем-политиком. Не высоким начальством, про которое все знают, и которого полно, но оно не считается, как не считался граф Уваров, придумавший "самодержавие-народность", а тем, кто впервые обо всем переговорил со своей аудиторией на старте. Так это обычно и происходит: первый политиком-геем, первым борцом за права, те или другие, становится не человек, прошедший фокус-группы и праймериз всеобщей приятности, а просто тот, кто на это решился.

Есть, впрочем, и другое мнение:

Сергей Пархоменко

А что, всех, кто считает Красовского лживой, циничной и продажной дрянью, - будут теперь объявлять гомофобами? Любые другие мотивы отвращения к этому вечно кривляющемуся вруну считаются заведомо неправдоподобными?

Команда Яшина

Воу-воу! Журналист Антон Красовкий в эфире «Эха Москвы» заявил, что будет баллотироваться в мэры Москвы. «Я, конечно, не стану мэром Москвы, но должен сказать то, что до меня никто не говорил. Я не проект Кремля. Решение принял сегодня утром. Это авантюра. Открытый гей идет на выборы», - пояснил Красовский.



Человек говорит, что точно не выиграет, но все равно будет баллотироваться. Мда.

Сам Ройзман, кстати, своего мнения о выборах мэра Москвы не скрывает.

Команда Яшина:

«Пока реальных кандидатов я вижу двоих - это Собянин и Яшин», - заявил Евгений Ройзман.