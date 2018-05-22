Объяснить происхождение. Что известно о состоянии Романа Абрамовича

Российский миллиардер Роман Абрамович, чтобы получить новую британскую визу, должен объяснить властям Великобритании происхождение своего состояния, утверждают газеты Telegraph и Guardian.

В субботу Абрамович не присутствовал на финальном матче Кубка Англии по футболу на стадионе Уэмбли, где принадлежащий ему лондонский клуб "Челси" победил "Манчестер Юнайтед".

Выяснилось, что у него нет действующей британской визы.

Его прежняя виза истекла три недели назад. Пока его запрос о новой визе рассматривается, Абрамович мог бы легально находиться в Великобритании, но он не может покидать или прибывать в страну – а, по поступающим сообщениям, он находился за ее пределами.

Сообщается, что Абрамович пользовался инвестиционной визой Tier 1, которая предусматривает вложение не менее 2 миллионов фунтов в экономику Великобритании. Срок этой визы – до 40 месяцев, с возможностью продлить еще на 24.

Продление – более простая процедура, но виза Абрамовича истекла, поэтому ему придется получать новую – по новым правилам, ужесточенным в 2015 году.

Отношения между Великобританией и Россией резко ухудшились после покушения в британском городе Солсбери на бывшего двойного агента российской и британской разведок Сергея Скрипаля и его дочь, совершенного с использованием отравляющего вещества. Ответственность за отравление Лондон возложил на Россию. Британские власти объявили, что проверят сотни инвестиционных виз, выданных гражданам РФ.

В Великобритании также ужесточены правила выдачи подобных виз, включающие теперь требование доказать, что средства для инвестиций приобретены законно.

У Telegraph нет сведений, что Абрамовичу в Британии инкриминируются какие-то нарушения, однако ему для получения визы придется объяснять происхождение миллиардного состояния, начавшегося, как пишет газета, "с продажи резиновых уточек в его московской квартире".

51-летний Абрамович считается 13-м по богатству человеком в Великобритании с состоянием около 9 миллиардов фунтов. Помимо клуба "Челси", ему принадлежат не менее трех домов в Лондоне.

Что известно о происхождении состояния Романа Абрамовича

Он родился в 1966 году в Саратове, рано остался без родителей и рос у родственников. Абрамович не закончил несколько институтов (лишь позже, уже известным предпринимателем, заочно окончил юридическую академию в Москве), служил в армии, работал сварщиком. Первоначальный капитал заработал на продаже автомобильных покрышек.

В 1989 году возглавил кооператив "Уют" по производству пластмассовых игрушек.

В 1992 году как директор малого предприятия "АВК" был заключен под стражу по подозрению в совершении хищения 55 вагонов с дизельным топливом, сообщают "Вести".

Стал биржевым брокером, занимался торговлей нефтепродуктами, сообщает биографическая справка ТАСС.

Около 1994 года Абрамович познакомился с Борисом Березовским, который предложил ему заняться нефтяным бизнесом, продолжает ТАСС. В 1995-м указом Ельцина была создана компания "Сибнефть". К 1996 году более 70 процентов ее акций скупили структуры, связанные с Абрамовичем и Березовским. Утверждалось, что Абрамович заплатил за долю в компании примерно 100 миллионов долларов.

Петр Авен в книге "Время Березовского" вспоминает (цитируется по публикации в "Форбс"):

Году в 1996–1997-м Борис позвонил и попросил встретиться, чтобы, как он сказал, прояснить один вопрос. Мы встретились, и он спросил: "Вы меня познакомили с Ромой. Слушай, а чем он все-таки занимается? Что он вообще за человек?" К этому моменту они с Абрамовичем уже полтора или два года плотно занимались проектом "Сибнефть"… Не могу придумать название качеству, провоцирующему подобные вопросы в подобных обстоятельствах.

Спустя примерно 5 лет, в начале 2000-х, Абрамович выкупил у Березовского его долю в "Сибнефти" (а также акции телеканала ОРТ и "Аэрофлота"). А в 2005 году "Газпром" выкупил у Абрамовича 72,6% акций "Сибнефти" за 13 миллиардов долларов.

В 2007 г. Борис Березовский безуспешно пытался добиться от Абрамовича компенсации (свыше 5 миллиардов долларов), утверждая, что продал долю в "Сибнефти" и других компаниях под давлением российских властей по сильно заниженной цене.

Впервые имя Абрамовича стало широко известно 26 ноября 1998 года, когда бывший руководитель службы безопасности президента Александр Коржаков заявил, что Абрамович якобы пользовался большим влиянием на семью Бориса Ельцина и произнес слово "кассир":

"Возьмите ручки и запишите, сейчас я вам скажу фамилию... Роман Аркадьевич Абрамович из 'Сибнефти'. Спросите у него, почему его называют кассиром?"

При этом у многих СМИ возникли сложности с тем, чтобы найти хоть какую-то фотографию человека, о котором уже на следующий год писали как об одном из крупнейших российских олигархов.

В 2000 году Абрамович объединил алюминиевые и энергетические активы "Сибнефти" с "Сибирским алюминием" Олега Дерипаски, создав совместную компанию "Русал". В 2003 году Абрамович продал свои акции этих компаний Дерипаске.

В том же году Абрамович купил футбольный клуб "Челси" за 140 миллионов фунтов и еще более 100 миллионов вложил в приобретение новых игроков. Через два года "Челси" впервые с 1955 года стал чемпионом Англии.

Считается, что Абрамович владеет:

свыше 31 процента голосующих акций металлургического холдинга Evraz – через кипрский офшор Lanebrook limited

6 процентами "Норильского никеля" – через кипрский Crispian Investments

24 процентами "Первого канала" через ООО "ОРТ-КБ"

Ему принадлежат месторождения молибдена, меди, золота и серебра на Чукотке – Горнодобывающая компания "Баимское" (месторождение Песчанка, куплено в 2008 г. за 1 млрд руб), месторождения Двойное и Водороздельное, компания Highland Gold Mining

"Челси" – через британскую фирму Fordstam Limited

Участвует в нескольких девелоперских проектах в России.

По данным СМИ, Абрамовичу принадлежит яхта Eclipse. Также владеет яхтами Luna и Sussoro, самолетом Boeing 767 (регистрационный номер – P4-MES).

Меры против "грязных денег"

По данным Telegraph, британское агентство по борьбе с организованной преступностью (National Crime Agency) проводит расследование в отношении состояний десятков олигархов.

Комитет по международным делам Палаты общин британского парламента опубликовал доклад "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании", в котором говорится:

"Ущерб, который способны нанести "грязные деньги" из России внешней политике Соединенного Королевства, сводит на нет выгоду от российских сделок, совершаемых в лондонском Сити".

"Великобритании непростительно закрывать глаза на клептократов из окружения Владимира Путина и на нарушителей прав человека", которые с помощью отмывания денег "ослабляют наши альянсы и подрывают веру в наши институты".

Использование Лондона в качестве "базы для коррупционных активов связанных с Кремлем лиц" влечет последствия для национальной безопасности Великобритании.

1 мая в Великобритании была принята поправка к законодательству, предложенная МИД королевства, обязывающая британские заморские территории раскрывать имена владельцев офшорных счетов, в том числе и граждан РФ.

В апреле газета Sunday Times сообщила, что на офшорных счетах в британских заморских территориях россияне хранят 34 миллиарда фунтов стерлингов.

Реакция Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о визовых требованиях к Абрамовичу не относится к компетенции Кремля: "Это не наш вопрос". "Выдвигаются определенные требования и, наверное, в данном случае аппликанту необходимо делать выводы, насколько они законны, а не нам". Накануне Песков заявил: "Наш бизнес сталкивается с различными проявлениями недобросовестного и недружественного отношения".