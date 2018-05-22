На Кубани глава поселка подал в отставку после массовых протестов

Павел Жарков, глава Псебайского районного поселения в Краснодарском крае, в котором девять дней назад подростки изнасиловали и убили 40-летнюю женщину, ушел в отставку. Его решение поддержал местный совет депутатов, сообщает издание "Предгорье".

Новым главой поселка станет Алексей Букин, который был заместителем Жаркова. Жители Псебая требовали отставки всей местной власти.

18 мая в поселке состоялся стихийный митинг, на который, по разным данным, вышли от трех до пяти тысяч человек – это почти каждый второй житель Псебая. Протестующие заявляли, что отец одного из подозреваемых в убийстве является крупным предпринимателем, который пользуется покровительством местных силовых структур, в связи с чем расследование преступления тормозится.

Также местные жители рассказали о том, что малолетняя банда уже давно держала в страхе поселок, но ни глава Псебая, находившийся в должности с 2009 года, ни полиция не предпринимали никаких мер. Если бы не народные волнения, считают протестующие, убийство вообще не предали бы огласке.

После митинга, который вызвал резонанс в СМИ, были задержаны двое подростков, имена которых пока не сообщаются, а дело было переквалифицировано со статьи "Убийство" на статью "Убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью с целью скрыть изнасилование".

13 мая в кубанском поселении была жестоко убита 40-летняя Наталья Дмитриева. Сообщалось, что она обедала в местном кафе со своей подругой. За соседним столиком с большим количеством спиртного отдыхали семь подростков в возрасте от 14 до 20 лет. Молодые люди попытались познакомиться с женщинами, но те отказали и ушли. Подростки нагнали Наталью по пути домой, ударили по голове камнем, затащили в кусты и подвергли пыткам: как заявляет следствие, у жертвы порван рот, отрезано ухо и вырваны внутренние органы. После убийцы спрятали тело и скрылись.

У Натальи Дмитриевой остался муж и пятеро детей в возрасте от 2 до 20 лет.