Главного раввина Сибири депортируют из России

Главного раввина Омска и Сибири Ошера Кричевского депортируют из России. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) считают, что он выступал за изменение конституционного строя. Обжаловать это решение в областном суде он не смог, сообщает издание "Омск Здесь". Заседание проходило сегодня, по требованию ФСБ, в закрытом режиме, подробности дела не разглашаются.

В пресс-службе Омского областного суда корреспонденту "Сибирь.Реалии" подтвердили отказ в удовлетворении иска, уточнив, что раввин может обжаловать его в Верховном суде России.

Решение аннулировать вид на жительство Кричевского и его семье в апреле 2018 было принято миграционной службой по обращению ФСБ. По информации "Коммерческих вестей", самого раввина в правоохранительные органы никто не вызывал. В региональном управлении ведомства от комментариев отказались, сославшись на гостайну в этом деле.

В 2014 году омского раввина Ошера Кричевского и его семью уже пытались выслать из России. Тогда миграционная служба требовала выдворения раввина за неоднократные административные правонарушения. Среди них – штрафы от ГИБДД, незаконная реализация алкоголя и просроченной колбасы в магазине "СуперКошер" при синагоге. Вину за продукты взял на себя председатель еврейской общины Геннадий Фридман, а в части штрафов за превышение скорости выяснилось, что за рулем был водитель Кричевского. В итоге суд отменил депортацию раввина, его жены Рахель и шести детей.



С 2006 года из России по разным причинам были депортированы восемь раввинов.