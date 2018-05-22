"Выпускайте Поклонскую": в Сети мечтают о схватке депутата с Волочковой

По Наталье Поклонской в соцсетях успели соскучиться: после того, как на экраны вышел фильм Алексея Учителя "Матильда", против которого она так долго боролась, депутат Госдумы долго не появлялась в публичном поле. Поэтому ее комментарий по поводу открытия моста через Керченский пролив в аннексированный Крым никак не мог пройти незамеченным:

Мост — это визуальное воссоединение нашего Крыма с материковой частью России. Мы видим, как российский Крым соединился с российским Кавказом. Это было запланировано еще в начале XX века нашим государем Николаем II. Но в связи с началом Первой мировой войны, революционными процессами не успел государь реализовать этот свой план. Сегодня наш президент Владимир Владимирович благодаря твердой воле сделал то, что было запланировано еще в начале 1900-х годов. Пусть враги завидуют, а наш мост нам помогает. Крым с Россией на века вместе, по-другому никак не будет. Мы пишем новую историю.

Эта цитата в слегка измененном виде легла в основу множества пародий. Судя по комментариям, некоторые из них в Сети уже принимают за чистую монету.

Посоперничать с Натальей Поклонской в написании новой истории решила Анастасия Волочкова: из видео, которое она опубликовала в Instagram, комментаторы узнали, что балерина успела заказать свой портрет с Николаем Вторым. На видео Волочкова сообщает, что зачитает в эфире радио "Комсомольская правда" дневники Матильды Кшесинской - и сделает это "от души", поскольку ей кажется, что у нее с этой балериной "много общего".

Комментарии в соцсетях разнообразием не отличаются: одни недоумевают, куда девался фирменный шпагат, а другие предлагают напустить Поклонскую на Волочкову и устроить "битву века".

Большинство, впрочем, ставит на Волочкову.

Есть и фотожабы.

Судить участниц "битвы века", по мнению соцсетей, могла бы Алина Кабаева, которая накануне поразила свет удивительным платьем:

На самом деле портрет с Николаем II у Волочковой появился еще два года назад - о возмущенной реакции на него в Сети журнал "Космополитен" писал еще в сентябре 2016 года, цитируя тогдашний пост балерины в Instagram:

Побывав в Храме на крови в Екатеринбурге на месте расстрела царской семьи, мне захотелось разместить изображение царя Николая II в моем доме как память. И вот он уже на одной из наших фресок. Эти милые люди из компании Palazzo-Fresco, в которой были заказаны фрески для всего моего особняка, изготовили эту фреску так быстро.

Это, вероятно, значит, что реакции со стороны Натальи Поклонской можно не ожидать. Но есть и другое событие дня, на которое депутат Госдумы могла бы среагировать: СК РФ решил не возбуждать уголовное дело против художника Дениса Лопатина, автора карикатуры на Поклонскую с Николаем II. Комплексная культурологическо-лингвистическая судебная экспертиза не обнаружила в карикатуре признаков оскорбления чувств верующих, сообщает РИА Новости.

По словам представителя СК, экспертиза не нашла в карикатуре и "проявлений негативного отношения к представителю (представителям) власти". Но Денис Лопатин - не Анастасия Волочкова, и того, что он свою "битву века" уже выиграл, в Сети никто не заметил.