Майк Помпео: "США будут и впредь помогать Грузии"

Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил о поддержке Грузии Соединенными Штатами, осудив российскую оккупацию значительной части ее территории и выразив надежду, что Вашингтон и Тбилиси в конечном итоге станут союзниками по НАТО.

Глава Госдепартамента принял в Вашингтоне премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, участвовавшего в заседании Комиссии стратегического партнерства США и Грузии.

"Америка по-прежнему оказывает Грузии решительную и твердую поддержку и будет делать это и впредь", заверил Помпео грузинского политика. Глава Госдепартамента заявил, что США безоговорочно осуждают российскую оккупацию грузинской территории. "Агрессивное вторжение России в Грузию является очевидным нарушением международного мира и безопасности и идет вразрез с фундаментальными принципами Устава ООН и хельсинского Заключительного акта", подчеркнул Майк Помпео. По его словам, США считают оккупированные Россией грузинские территории Абхазия и Южная Осетия неотъемлемыми частями Грузии.