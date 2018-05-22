ЕС призвал Израиль расследовать столкновения в Хайфе

Европейский cоюз призвал Израиль провести ускоренное расследование столкновений демонстрантов с полицией в Хайфе на прошлой неделе. В заявлении, распространенном во вторник, 22 мая, Европейской внешнеполитической службой, отмечается, что в столкновениях пострадал руководитель арабо-израильской правозащитной организации Mossawa Джафар Фарах.

Фарах обвинил израильскую полицию в несоразмерном применении силы и в том, что уже после задержания ему преднамеренно сломали ногу. По данным израильских СМИ, полиция отвергла какую-либо связь между арестом Фараха и переломом ноги.

В Брюсселе осудили решение израильских властей об аннулировании рабочей визы руководителю регионального отделения правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) гражданину США Омару Шакиру. Ему грозит выдворение из страны. "В ЕС ожидают, что Израиль пересмотрит это решение, иначе он пополнит очень короткий список государств, которые не допускают на свою территорию или высылают сотрудников HRW", – говорится в заявлении.

ЕС выступает за открытые и благоприятные условия существования гражданского общества в Европе, Израиле, на территории Палестинской автономии и во всем мире, говорится в заявлении EEAS.