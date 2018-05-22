Пожаловавшаяся Путину на медицину жительница Апатитов умерла от рака

Жительница города Апатиты Дарья Старикова, которая в прошлом году пожаловалась на неверный диагноз президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, умерла от рака в Москве в возрасте 25 лет. У нее осталась семилетняя дочь. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу администрации Апатитов.

В ходе общения с главой государства Старикова рассказала, что ей был поздно поставлен диагноз "рак четвертой степени", до этого ее лечили от остеохондроза. Девушка пожаловалась на низкий уровень медицины и отсутствие необходимых врачей в Апатитах. По словам городских чиновников, семье Стариковой будет оказана вся необходимая помощь.