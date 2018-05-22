Литвиненко просит британский МИД не выдавать визу отцу-олигарху

Ольга Литвиненко, дочь ректора петербургского Горного университета Владимира Литвиненко, ведущая борьбу со своим отцом, которого считает крупным коррупционером и другом Владимира Путина, обратилась с письмом в Министерство иностранных дел Великобритании. Она просит британские власти не выдавать въездные визы троим российским олигархам, включая её отца. Текст письма есть в распоряжении Радио Свобода.

Ольга Литвиненко сообщает, что знакома с недавним отказом в выдаче визы инвестора российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. По её мнению, российским олигархам не составляет труда заплатить пару миллионов фунтов за приобретение инвестиционной визы, при этом они "очень часто" представляют британской стороне фальшивые сведения об источниках своих доходов.

Как бы то ни было, говорится в письме, адресованном гражданкой России в британское министерство, активы, записанные на имена "друзей Путина", используются им в своих интересах. В равной степени, деньги путинских олигархов, могут использоваться для выплат российским шпионам, работающим в Великобритании и других цивилизованных странах и собирающих секретную информацию. Люди Путина коррумпируют людей в западных странах, преследуют оппонентов путинского режима и даже убивают или отравляют их, - пишет Ольга Литвиненко.

"Учитывая всё это, мне хотелось бы предоставить вам некоторую информацию, относящуюся к трём российским лицам, которые, которые, очевидно, получают определённые британские визы для посещения Великобритании и вложения своих отмытых денег в активы", говорится в письме Ольги Литвиненко.

Кроме Владимира Литвиненко, автор послания называет миллиардера Андрея Гурьева, акционера российский компании PhosAgro, недавно включенного в так называемый "кремлёвский список США". Журнал New Yorker утверждал, что он приобрел самый дорогой жилой дом в Лондоне. За ним следует Игор Антошин, тоже миллиардер и акционер российской компании PhosAgro.