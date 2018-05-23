Суд арестовал двоих крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир"

В аннексированном Россией Крыму суд арестовал крымских татар Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова, задержанных в понедельник по подозрению в участии в деятельности запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает Крым.Реалии.

Мустафаев и Смаилов арестованы на 20 суток — до 9 июня. Их дела объединили с другим делом об участии в "Хизб ут-Тахрир", по которому проходят еще шесть крымских татар. Защита просила суд отправить Мустафаква и Смаилова под домашний арест, однако в этом было отказано.

Как рассказал "Медиазоне" адвокат Сергей Легостов, по версии следствия, Мустафаев участвовал в закрытой встрече членов "Хизб ут-Тахрир" в мечети Бахчисарая в декабре 2016 года.

Сервер Мустафаев – один из координаторов общественного движения "Крымская солидарность", объединившего адвокатов, активистов и родственников политзаключенных в Крыму. Эдем Смаилов на протяжении последних 15 лет занимался проведением мусульманских обрядов в Бахчисарае.

После российской аннексии в Крыму участились обыски у активистов крымско-татарского национального движения, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".​