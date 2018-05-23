В США умер писатель, обладатель Пулитцеровской премии Филип Рот

В США в возрасте 85 лет умер писатель, лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот. Об этомсообщает The New York Times. Рот скончался в госпитале Манхэттена от сердечной недостаточности.

Филип Рот – автор более 20 книг, среди которых — "Заговор против Америки", "Случай портного", "Другая жизнь ".Его первый сборник рассказов "Прощай, Коламбус" был опубликован в 1959 году. В 1998 году писатель удостоился Пулитцеровской премии за роман "Американская пастораль". Последней книгой писателя стал роман "Немезида", написанный в 2010 году. По восьми из его произведений были сняты художественные фильмы.

Рот был претендентом на Нобелевскую премию по литературе, однако не получил ее. Он лауреат международной Букеровской премии, кроме того дважды получил американскую литературную премию ПЕН. В 2010 году ему вручили Национальную гуманитарную медаль США за особый вклад в гуманитарную науку. В 2013 году Рот был награжден французским орденом Почетного легиона.

В 2012 году Рот объявил о завершении писательской карьеры. В интервьюе французскому журналу “Les Inrocks” Рот, которому было 79 лет, заявил, что утратил вдохновение и не напишет более ни одной книги.

Филип Рот родился в Ньюарке (штат Нью-Джерси) в 1933 году в семье иммигрантов, евреев из Галиции. В 1954 году окончил Бакнеллский университет. В течение трех лет Рот преподавал литературу в Чикагском университете и занимался рецензированием кинофильмов и телепрограмм.