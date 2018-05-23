Лауреатом Международного Букера стала Ольга Токарчук

Международной Букеровской премии 2018 года удостоена польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук за роман "Бегуны" ("Flights" в английском переводе). Об этом сообщается на сайте премии.

Токарчук стала первой польской писательницей, получившей престижную награду. Премию в 50 тысяч фунтов стерлингов она разделит с Дженнифер Крофт,которая перевела ее работу на английский язык.

Роман "Бегуны" был написан еще в 2007 году.Уже через год он получил самую престижную литературную награду Польши – премию "Нике".Книга связывает современность с фрагментами XVII столетия. Это - серия путевых заметок и рассказов о путешествиях и людях из разных стран, которых автор называет "современными кочевниками". The Financial Times назвала произведение "философской сказкой в наши неистовые времена".

Букеровскую премию учредили в конце 1960-х годов. С 2005 года существует Международная Букеровская премия, которую могут получить авторы из стран по всему миру, чьи книги были переведены на английский язык или издавались в Великобритании. В шорт-листе премии оказывались и россияне - Людмила Улицкая и Владимир Сорокин.