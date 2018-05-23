Банк ВТБ прекратил сотрудничество с Дерипаской из-за санкций

Банк ВТБ прекратил сотрудничество с Олегом Дерипаской и его компаниями из-за санкций США. Об этом в интервью CNBC заявил председатель правлениябанка Андрей Костин.

Банк не будет выдавать компаниям Дерипаски новых кредитов и не ведёт никаких операций с бизнесменом "до тех пор, пока санкции не будут сняты", - сказал Костин. При этом он напомнил, что ВТБ является крупным кредитором РусАла, и банку нужно возвращать свои деньги. В кредитной организации ждут решения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США готовы снять санкции с "РусАла", если доля Дерипаски в компании будет составлять менее 50 процентов.

В отношении других миллиардеров, которые попали под санкции США, у ВТБ несколько другая позиция. "Мы не можем перестать работать со всеми крупными бизнесами в России. Мы продолжим, пока не будет конкретного решения", — сказал Костин.

6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против 24 граждан России и 14 компаний. В список, как объявил Минфин США, попали люди, "получающие выгоду от режима Путина или играющие ключевую роль в пагубных действиях России".

Глава ВТБ, который также находится под американскими санкциями, признал, что они ослабили российскую экономику. Он рекомендовал российскому правительству остановить ответные меры на санкции США, поскольку пользы от этого, по мнению Костина,не будет ни для одной из сторон.



Накануне Государственная дума России приняла законопроект об ответе на санкции США и других иностранных государств. В документе нет списка конкретных отраслей, товаров и услуг, которые могут стать объектами контрсанкций. Право определять их предоставлено правительству.

Кроме того, Госдума сейчас рассматривает законопроект об уголовной ответственности россиян и российских юридических лиц, которые выполняют санкции в отношении России, введенные другими странами.

Банк ВТБ , более 60 процентов которого принадлежит государству, является вторым по величине активов банком страны и первым по размеру уставного капитала.