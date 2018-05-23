Глобальная акция в поддержку Сенцова пройдет 1 и 2 июня

Украинские активисты, требующие освободить осужденного в России режиссера Олега Сенцова, объявили о проведении глобальной акции #SaveOlegSentsov. Он должна состояться 1 и 2 июня.

В Твиттере движения подчеркивается, что акция пройдет в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России.

"В разных городах по всему миру мы выставим красную карточку режиму Путина, который незаконно удерживает людей за решеткой", говорится в заявлении активистов.

Олег Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году. В августе 2015 года российский суд признал его виновным в подготовке терактов на полуострове и приговорил к 20 годам тюрьмы. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских узников в России.