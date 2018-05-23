22 мая соцсети переполошила новость: Минкульт поручил Ростуризму разобраться, не пора ли в качестве новой контрсанкции запретить в России работу сервиса бронирования отелей Booking.com.

Солнечный шторм

А вот эти прекрасные слуги народа, что хотят этому самому народу Booking.com ограничить и запретить - они как, в себе вообще? В добром ли психическом здравии? А главное: каким будет их следующий шаг? Запрет покупки/продажи валюты? От бабушек с картонками «Сдам квартиру» у вокзалов до мужиков с золотыми зубами и табличками «Покупаем золото, СКВ дорого» возле рынков путь короче, чем можно себе представить. Highly likely кто-то там наверху соскучился по девяностым настолько, что решил воссоздать атмосферу и некоторые отличительные атрибуты. Причём в силу злой иронии именно те, от которых как раз стоило бы бежать словно от огня. Не надо так.

Стас Кувалдин

А чего они? Крым не показывают?

Сергей Кальварский

Террористы , видимо, через букинг гостиницы заказывают.

Кирилл Шулика

Да отключите уже совсем Интернет, наконец, будем гостиницы по телефону бронировать!

Сергей Медведев

...а также TripAdvisor и AirBnB))

А вообще давно пора в ответ на санкции собрать и сжечь на Красной площади все загранпаспорта. Вот это будет ответ Чемберлену!

Геннадий Фонов

Тогда на Красной площади жёг народ наш свои загранпаспорта. Вот был кострище! На меня, подростка, тогда это сильное впечатление произвело. В январе, в крутой мороз несли люди по призыву Государя свои загранпаспорта на главную площадь страны да и швыряли в огонь. Несли и несли. Из других городов приезжали, чтобы в Москве-столице сжечь наследие Белой Смуты. Чтобы присягнуть Государю. Горел тот костёр почти два месяца…

В. Сорокин "День опричника" 2006 г.

Те, кто прочел новость дальше заголовка, удивились еще больше: ограничения предлагалось установить исключительно на внутренний российский туризм.

Ольга Слободская

Там еще круче. Они предлагают сделать так, чтобы российские граждане не могли бронировать российские же отели. То есть натурально бомбят Воронеж!

Но и в таком виде инициатива не выглядит осмысленнее, считают многие комментаторы.​

Дмитрий Браверман

Какому патриоту нужны все эти непонятные сервисы? По профсоюзной линии они путёвки продают? Может быть пенсионерам через собес путёвку выписывают? Рабочий из Кыштыма может организовать себе выезд под Туапсе на турбазу с вагончиками? Нет и нет. Вот и не надо нам этого. А которым надо, те пусть едут в свою Америку и там пользуются.

Ася Патрышева

я предлагаю запретить российским гражданам покупать российские товары и услуги на иностранных сайтах. а так же товары, похожие на российские, на сайтах, похожих на иностранные. потом следует закрыть магазины, принадлежащие иностранцам, которые торгуют местными продуктами. и национализировать наконец-то заводы и фабрики! а то чего это они? русские пашут, платят, деньги получают иностранцы!

Алекс Семеняка

Да лучше просто запретить российским гражданам. Просто запретить, и всё.

Екатерина Винокурова

Хотите расскажу, что мешает туризму в России на самом деле?

Стоимость туристической визы в Россию - около 200 евро. Я бы тоже не поехала.



Лучше бы лоббировали снижение визы до шенгенских 50 евро, а не занимались мерзостями типа попытки запрета Booking.com.

Александр Морозов

года четыре назад, когда мы часто ездили на машине через Беларусь, то важным впечатлением было отставание этой страны от современной навигации: вместо карты местности при въезде ты видел на мониторе черное пятно. Не знаю, как сейчас. Но я вижу, что российские власти решили добровольно двигаться "назад по пути истории" и создать такое "черное пятно" на месте РФ. Скажем, вот эта новая идея про booking.com из того ряда: снаружи ты можешь бронировать, изнутри можно, но за пределами РФ - а у самих себя ты не можешь ничего и для населения на месте родной страны возникает на электронных картах - "черное пятно". (Перейти на платежную систему "Мир", а затем и выйти из глобальных систем навигации).

Алексей Рощин

Да, убыстряющаяся череда параноидальной бессмысленности

Елена Елагина

Очень хорошее определение, причем не только этого конкретного случая, но и многих сторон жизни в современной России - параноидальная бессмысленность.

Но я бы от себя еще добавила и демонстративная бессмысленность. Это ведь делается не просто так, в рабочем порядке для лоббирования известных интересов, а явно для какой-то бравады, из серии о бесконечном показе кузькиной матери всем и вся. Чего они добиваются-то? Россияне и так не особенно уважают внутренний туризм, а теперь у них и последнюю возможность где-то сэкономить и мгновенно сравнить разные возможности отнимают.

Александр Плющев

Очень смешная новость про предложение ограничить деятельность Booking.com в России. Сначала выглядит пугающе, но надо пробраться на несколько абзацев вниз и там раскрывается суть инициативы. Она состоит в том, чтобы как-то хитро так извернуться и забанить Booking для российских потребителей, которые бронируют через него... российские же гостиницы. То есть хорошо бы, чтобы Booking приводил в наши гостиницы иностранцев со всего мира, а вот со своими холопами мы сами будем разбираться. Правда тут же умилительная оговорка, что многие отели своими силами пока без Booking не могут самостоятельно заполнить номера круглый год. Вот как бы нам, и рыбку съесть, и на трамвае покататься.



В туриндустрии знают, что надо просить. Ограничивать и запрещать - это у нас любят и умеют. Не создавать свои сервисы, которые были бы лучше, удобнее, интереснее и роднее, а огнеметом выжигать все, что мешает этим гнидам качать с нас деньги.

Многие задаются вопросом, почему бронирование отелей так занимает Министерство культуры и чем предлагается заменить Booking.com.

тычитал

непонятно , почему до сих пор молчит госцирк и не просит запретить в России уток за то, что они мотаются туда-сюда, не хранят свои данные на нашей территории и не согласовывают с фсб свои полеты. но вообще фантазия иссякает мне кажется у наших изуверов. злодейства мельчают. пусть запретят море, ибо омывает наших врагов. циклоны, ибо нам не свойственны. огонь, ибо принесен извне и опасен нам и нашим детям. а с нынешним жалким злобством величия хватает только на минуту, пока читаешь новость и плюешься

Юлия Ловцова

Нет, ну всё понятно тут.

- booking не реагирует на контролирующие органы Роспотребнадзора (айайай, как же он так? и при этом номер 1 на рынке, потребители все довольны)

- российские гостиницы как бы "не могут самостоятельно" заполнить себя круглый год (а через booking на 60-70% они делают это "не самостоятельно" что ли??)



Непонятно одно.

При чем здесь Минкульт?

Леонид Рамзаев

А что взамен? Все гостиницы рэфэшной территории сидят на портале, зарегистрированном и имеющем штаб за бугром. Что взамен? Опять ничего?

Андрей Кобяков

А есть отечественные сервисы такого уровня?

Наталья Ермолаева

Наверное, хотят создать свой аналог сайта для бронирования отелей по России. Под контролем у товарища полковника.



Вернее, уничтожить конкурента у российского фсб-шного сайта.

Те, кто уже научился обходить блокировки из-за скандала с Telegram, только пожимают плечами.

Илья Вайцман

Ну, и кого вы хотите наказать, интеллектуально-негативные вы наши? Нет, серьезно: IQ должен быть ниже нуля, чтобы придумать такое. Потому что даже полные идиоты в 2018 году знают, что:

• россияне не являются заметной частью пользователей booking.com, так что это будет самопорка в лучшем виде.

• пора бы уже осознать, что "заблокировать в интернете" ничего нельзя. Кому надо - тот воспользуется. Но куда там..

• единственные потерпевшие будут - российские отельеры, которые приобретут геморрой на пустом месте.

....впрочем, от конторы, которую возглавляет выдающийся своей злобностью и мыслительной недостаточностью (даже на фоне и так скорбного разумом "правительства") т.н. учОный Мединский ничего умнее ожидать не приходится. Booking.com ему что-то ущемил, посмотрите на него!! Так еще мало ущемил, я визга со стороны Москвы не слышу!!!

Наталья Рыжова

Ну как же сделать так, чтобы человек не мог стать чиновником до тех пор, пока не прочитает какой-то стандартный набор несложных книжек. Хоть Скотта что ли. Сейчас найм прозрачный через букинг. Ну запретите. Люди начнут бронировать иначе- все станет менее наблюдаемо.

Есть и "офлайновый" способ обхода блокировок:

Иветта Саркисян

Хрен им, не будет Букинга - напрямую в отелях будем бронировать, что мы и так делаем, если выгодней

У каждой светлой идеи есть автор, и в случае с идеей отобрать российский внутренний рынок у Booking.com его не пришлось долго искать – имя человека, направившего это предложение в Министерство культуры, приводит отраслевой сайт "Турпром", первое издание, написавшее о вероятности запрета. Это глава туроператора "Свой туристический сервис" (СвойТС) Сергей Войтович. "Турпром" приводит и резоны Войтовича:

По словам Сергея Войтовича, активное развитие сервиса Booking.com в России практически вытесняет российских туроператоров с «территорий» гостиниц. «Когда мы стали приходить в небольшие гостиницы, нам говорили: мы не очень заинтересованы в российских туроператорах, так как у нас есть Booking.com. И такая ситуация почти везде – группы и деловых туристов гостиницы ещё готовы принимать, но индивидуальные бронирования отданы Букингу», - рассказал Сергей Войтович.

Аналогичная ситуация по его словам сложилась и с крупными отельными цепочками: «Вы придете в любую большую международную сеть – Mariott, Hilton, Hyatt, и не сможете подключиться к системе продаж. По этой причине российский туроператор не может дать хорошую цену ни на одну приличную гостиницу международной цепочки по сравнению с Booking. У него даже нет возможности подключиться к этой системе. А Booking дает хорошие цены и условия российскому потребителю», - отметил Сергей Войтович. В итоге, по его словам, складываться абсурдная ситуация, когда 70% рынка монополизированы и их контролирует западная корпорация.

Некие "эксперты туротрасли", пишет "Турпром", рассматривают и возможность ограничительных мер для сайтов TripAdvisor и Airbnb:

Туроператоры обращают внимание на абсурдную ситуацию, когда на российской территории гостиничный рынок оказался практически полностью монополизирован западными корпорациями – это не только мешает развиться отечественным проектам, но и подрывает суверенитет страны в этой сфере.

Пишут "подрывает суверенитет" – читай "мешает нам зарабатывать деньги", считают авторы телеграм-канала ​Чудеса OSINT:

Предложение заблокировать в России Booking.com - пример настолько наглого и бессовестного лоббизма, что наша редакция даже решила написать ночной пост.



Итак, новость РБК следующая: глава туристической компании "Свой ТС" Сергей Войтович написал письмо в Минкультуры с предложением ограничить работу Booking в России, так как он занимает доминирующее положение, но при этом официально не является туроператором. Минкультуры направило в Ростуризм письмо с просьбой проработать это предложение.



Сергей Войтович уже давно пытается сделать аналог Booking.com. В начале 2010-х он создал компанию "Букингсервис" и убогий сайт Bsmos.ru, потом сайт Reservation.ru. Его партнером в последнем проекте был бывший руководитель московского офиса обанкротившейся турфирмы "Нева", которую, как известно, когда-то возглавлял экс-глава Ростуризма Владимир Стржалковский. Третий проект - сайт Svoy-hotel.ru, который позиционирует себя как "система бронирования отелей и дополнительных услуг по России online".



Однако народ что-то не идет бронировать отели к Войтовичу. Но спасает государство. Его структуры со словом "Свой" в названии — постоянные подрядчики Ростуризма и других госструктур. Так, в 2017 году "Свой ТС" заключила с Ростуризмом контракты на 22 млн рублей. Их суть - роуд-шоу туристического потенциала России за границей.



Неужели для исполнения контрактов Войтовичу приходится использовать ненавистный Booking?

Еще резче характеризует автора инициативы телеграм-канал Подводная лодка:

Сергей Войтович - это такой жулик от туризма, который пытается сделать аналог Booking.com в России. Но ручки у Войтовича растут из <задницы>, и его убогими аналогами никто не пользуется. Зато Войтович большой друг Ростуризма, и их взаимная любовь небескорыстна. Например, в 2017 году Войтович заключил с Ростуризмом контракты на 22 млн рублей, чтобы рассказать иностранцам про туристический потенциал России. Денежки успешно распилили. Иностранцы ничего про туристический потенциал России так и не узнали. Но мы узнали о потенциале самого Войтовича. Одним из провальных проектов этого жулика был сайт Reservation.ru, партнером в котором был чекист Владимир Стржалковский - бывший руководитель Федерального агентства по туризму.

Возмущенные граждане уже завалили фейсбук-страницу компании Войтовича возмущенными отзывами и понизили ей рейтинг до единицы.

Алексей Скобликов

Задействование административного ресурса для снижения качества жизни граждан ради личной выгоды — гениально.

Чертовски сочувствую Сергею Войтовичу. Одним махом угробить свою репутацию.

Сергей Соколов

*здесь был длинный ругательный текст, который я стёр*

Садитесь, двойка. Работать надо.

Филипп Черкасов

Конечно же проще всё запретить, чем пытаться сделать свой по-настоящему конкурентноспособный продукт.

В возможность запрета Booking.com многим не верится, однако инициатива слишком уж хорошо ложится в общий ряд абсурдных российских "контрсанкций".

Дмитрий Гудков

С вечера думаю про угрозу блокировки «букинга» (booking.com). Конечно, не заблокируют, запрещалки не хватит, но поручение от Минкультуры «рассмотреть возможность» – логичный шаг после Телеграма. Тот блокируют «типа по закону», а Букинг – уже по беспределу, от которого закон ничем не отличается.

Как и государство ничем не отличается от предпринимателя-неумехи, не способного за несколько лет создать работающий аналог «букинга», зато близкого к мединскому уху.

История с «букингом» снова показывает всю глупость власти, всю ее ископаемость и динозаврость. Запретить россиянам не просто заходить на сайт, а искать на нем отели в России. То есть люди не просто злые, они еще и глупые и не понимают, что такое невозможно.

Хотели бы поддерживать отечественного производителя – вариантов тьма. Спасали бы недавно вылетавший в трубу сайт «Островок». Развивали бы туризм и платили бы «букингу» за продвижение России. Способов выкинуть деньги на ветер множество, но выбран самый зловредный и тупой.

Хотя это опять же вред, который не коснется основного электората: тех, кто дальше пивной не ездит, для кого интернет – это «Одноклассники» с «Лентой.ру» (в лучшем случае), а Путин поэтому президент.

В общем, все у нас как обычно. И жизнь наша улучшается не благодаря государству, а вопреки. Все удобные сервисы последних лет, от такси до онлайн-банков, от поиска гостиниц до общения – все они были созданы помимо государства и зачастую при его противодействии. Как известно, когда у длинного динозавра уже съедали хвост, голова еще ни о чем не подозревала.

Есть, впрочем, и те, кто вполне готов поддержать Войтовича в борьбе с западными компаниями.

​Кристина Потупчик

Я, конечно, против колхозов, но есть нюанс. Многие интернет-сервисы сейчас превратились в глобальных монополистов в своих сферах. Гугл, Фейсбук, Инстаграм, Ютуб, Airbnb, тот же Букинг, все это, де-факто - безальтернативные для пользователя корпорации услуг. И несмотря на то, что интернет-оптимисты сладко пели про интернет как поле безграничных возможностей, равного доступа и свободного выбора, это укрупнение продолжается. Ничем хорошим этот процесс закончиться не может, потому что он уже сопровождается агрессивным выдавливанием и поглощением любых потенциальных альтернатив, а затем абсолютно бесконтрольной манипуляцией пользователями, которым уже некуда податься (см. эволюцию Фейсбука).



Я вовсе не утверждаю, что решать проблему должно государство, особенно наше государство, которое, увы, в интернет-регулировании понимает и умеет чуть менее, чем ничего. Но и к интернет-корпорациям добрых чувств не испытываю.

Стоит ли на самом деле ждать очередных запретов? Пока что реакция Министерства культуры и Ростуризма обнадеживает: как сообщает "Коммерсантъ", ведомство приняло запрос гражданина Войтовича к рассмотрению просто потому, что такова стандартная процедура.

Минкульт не имеет полномочий по запрету сервиса Booking.com в России и планов по регулированию его деятельности, заявила директор департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова. «Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе»,— цитирует госпожу Ярилову пресс-служба министерства. По ее словам, письмо об ограничении доступа к сервису был перенаправлено в Ростуризм по правилам рассмотрения обращений граждан, эта процедура имеет технический характер, а работе Booking.com на территории РФ ничего не угрожает.

Против запрета Booking.com также выступили в Ростуризме, указав, что ведомство не имеет полномочий запрещать использование сервиса, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности.