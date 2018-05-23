Общественные деятели выступили в защиту журналиста Виктора Корба

Российские общественные деятели подписали заявление в защиту известного омского журналиста Виктора Корба. Правоохранительные органы подозревают его в пропаганде терроризма. Однако в письме его сторонники заявляют, что российские власти преследуют Корба по политическим мотивам и называют это "новым этапом диктатуры" в стране. Подписавшиеся призывают все демократические силы выразить свою солидарность журналисту и предпринять все возможные действия в его защиту.



"Его преследование выглядит вопиющим по меркам нашего недалёкого прошлого, но становится характерным и примечательным для нового династического этапа мафиозной власти в России", - говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении Радио Свобода.

Среди тех, кто выступил на стороне Корба - Константин Боровой, Аркадий Янковский, Игорь Яковенко, Андрей Пионтковский и еще 9 общественных деятелей. Они также считают, что преследование журналистов связано с новым президентским сроком Владимира Путина и новой волной репрессий против гражданского общества. По их мнению, власти России взяли курс на подавление оппозиционных настроений среди граждан как на улице, так и в интернете.



Сам Виктор Корб на своей странице в Facebook поблагодарил авторов этого письма и тех, кто оказывает ему поддержку.

Уголовное дел против Корба было возбуждено 18 мая. Его обвинили в пропаганде терроризма из-за публикации последнего слова блогера Бориса Стомахина, ранее осужденного на 7 лет за призывы к терроризму. Сам Корб заявил, что "никогда не выражал поддержки терроризму и не давал никакой своей оценки по этому поводу". После в его квартире прошел десятичасовой обыск. В результате у него изъяли всю технику, включая сотовые телефоны, не только у самого Корба, но и у его родственников. Журналист не смог покинуть Омск из-за вызова к следователю.

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