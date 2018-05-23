Мосгорсуд отклонил апелляцию Навального по делу о нарушениях 5 мая

Мосгорсуд в среду отклонил апелляцию главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на арест по обвинению в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия из-за протестной акции "Он нам не царь" 5 мая в Москве. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Оппозиционера также обвиняют в неповиновении полиции. Суд перешел к рассмотрению апелляции по этому эпизоду.

Защита Навального просила отменить постановления Тверского суда Москвы и прекратить дела за отсутствием состава административного правонарушения и доказательств вины подзащитного.

Перед рассмотрением апелляции приставы вывели из зала суда журналистку правозащитного портала "Медиазона". Поводом послужил открытый ноутбук – судья решила, что Анастасия Ясеницкая собирается вести видеотрансляцию. Журналистка настаивала, что ей нужно выполнять свою работу.

На минувшей неделе Тверской суд признал Алексея Навального виновным по обеим статьям административного кодекса, назначив ему наказание в виде ареста на срок 30 и 15 суток соответственно. Поскольку сроки административных арестов не суммируются, политик проведет в спецприемнике 30 суток. На свободу Алексей Навальный выйдет 15 июня.