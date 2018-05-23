Полицейские через суд требуют от Андрея Пивоварова удалить пост

Управление МВД по Центральному району Санкт-Петербурга подало иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к координатору регионального отделения "Открытой России" Андрею Пивоварову. Как написал оппозиционер в фейсбуке, полицейские требуют признать не соответствующим действительности и удалить пост от 3 ноября 2017 года.

2 ноября прошлого года у Пивоварова из машины украли сумку. Он самостоятельно нашел видео, по которому вычислил номер автомобиля, его владельца и того, кто был за рулем, и отнес все это в полицию. Однако полицейские дело возбуждать не стали, так как занимались подготовкой к акции 5 ноября, которую проводили сторонники признанного экстремистским движения "Артподготовка". Дело возбудили, но позже, пишет Пивоваров. По просьбе полицейских он не стал выкладывать видео в интернет и написал бумагу, что к работе сотрудников полиции претензий не имеет. Однако из-за постов Пивоварова на полицейских "насело начальство" и пыталось сделать крайними.

Через полгода, по словам Пивоварова, в "чьей-то гениальной голове в фуражке созрел отличный ход" подать на него в суд иск. В полиции сочли, что Пивоваров опозорил их "деловую" репутацию. При этом, как отмечает оппозиционер, полицейские ничего и никого не нашли, а само дело наверняка закрыли.