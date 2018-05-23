ЕСПЧ проводит слушание о войне между Грузией и Россией 2008 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 23 мая проводит слушание по делу о вооруженном конфликте 2008 года между Грузией и Россией и его последствиях. Страсбургский суд заявил, что Верховная палата начнет свои обсуждения после слушаний и что решение по делу будет принято "на более позднем этапе".

В деле затронуты вопросы Европейской конвенции о правах человека, которые касаются права на жизнь, запрещения пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, права на свободу и личную неприкосновенность, права на уважение частной и семейной жизни, права на эффективное средство правовой защиты.

Суд заслушал в общей сложности 33 свидетеля: 16, вызванных через правительство Грузии, 12 – через правительство России, а шесть – непосредственно судом.

Тбилиси и Москва разорвали дипломатические отношения после пятидневной войны в августе 2008 года, в ходе которой российские войска вошли вглубь Грузии после начавшихся боевых действий в сепаратистском регионе Южная Осетия.

Грузия подала заявку в ЕСПЧ в августе 2008 года, в которой, в частности, утверждалось, что российские военные и контролируемые ими сепаратистские силы осуществляли неизбирательные и непропорциональные нападения на гражданских лиц и их имущество в разных частях страны, включая Южную Осетию и Абхазию. Россия опровергает эти утверждения, называя их "необоснованными". После войны Москва признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, но почти все страны мира признают эти две территории в составе Грузии и поддерживают ее территориальную целостность.