Аналитика Sberbank CIB уволили за отчет с критикой "Газпрома"

Глава аналитического подразделения Sberbank CIB Александр Кудрин уволен из компании после публикации аналитического отчета, в котором говорилось о том, что основную выгоду от газопроводов "Газпрома" получают его подрядчики. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

В руководстве Сбербанка заявили, что отчет был выпущен "с нарушением внутренних регламентов компании" и "грубыми нарушениями этических норм", а автор своими данными "дезинформировал рынок".

Один из создателей отчета, аналитик Александр Фэк, был уволен из компании 22 мая, сообщает РБК. До этого он был известен благодаря своим критическим оценкам работы компании "Роснефть" и в частности её руководителя Игоря Сечина.

В майском отчете Sberbank CIB о российских нефтегазовых компаниях, утверждалось, что основную выгоду от проектов "Газпрома" по строительству экспортных газопроводов "Сила Сибири", "Северный поток-2", "Турецкий поток" являются подрядчики. Среди них: "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз", часть акций которого принадлежит Геннадию Тимченко.