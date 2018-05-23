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Би-би-си: юрист Трампа получил деньги от представителя Порошенко

Майкл Коэн

Личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получал деньги от представителей украинского лидера Петра Порошенко для того, чтобы организовать встречу между Порошенко и Трампом в Белом доме в прошлом году. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на собственные источники.

По данным медиакорпорации, Коэн через цепочку посредников получил от представителей украинского президента около 400 тысяч долларов. Вскоре после этого состоялась встреча Трампа и Порошенко в Белом доме. А спустя небольшое время после нее стало известно о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины прекратило расследование по делу бывшего главы штаба Трампа – Пола Манафорта.

У Би-би-си нет информации о том, что самому Дональду Трампу было известно о получении его юристом крупной суммы денег. В администрации президента Украины сообщение Би-би-си не комментируют.

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