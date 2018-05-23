Би-би-си: юрист Трампа получил деньги от представителя Порошенко

Личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получал деньги от представителей украинского лидера Петра Порошенко для того, чтобы организовать встречу между Порошенко и Трампом в Белом доме в прошлом году. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на собственные источники.

По данным медиакорпорации, Коэн через цепочку посредников получил от представителей украинского президента около 400 тысяч долларов. Вскоре после этого состоялась встреча Трампа и Порошенко в Белом доме. А спустя небольшое время после нее стало известно о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины прекратило расследование по делу бывшего главы штаба Трампа – Пола Манафорта.

У Би-би-си нет информации о том, что самому Дональду Трампу было известно о получении его юристом крупной суммы денег. В администрации президента Украины сообщение Би-би-си не комментируют.