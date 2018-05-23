США примут решение о встрече Трампа с Ким Чен Ыном на следующей неделе

Окончательное решение о том, состоится ли встреча президента США и лидера КНДР в Сингапуре, будет принято на следующей неделе. Об этом заявил сам глава Белого дома Дональд Трамп. Днем ранее, во вторник, Трамп допустил, что встреча с Ким Чен Ыном может быть отложена.

В администрации президента США не исключают, что переговоры могут сорваться, если дискуссия пойдет в неверном направлении – об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, "плохая сделка" с КНДР недопустима для Соединенных Штатов. В Пхеньяне также заявили, что могут отказаться от встречи в ответ на проведение американо-южнокорейских военно-воздушных маневров.

Тем временем СМИ сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын опасается военного переворота во время его поездки в Сингапур на встречу с Трампом. По данным источников газеты The Washington Post, представители КНДР просят предоставить им гарантии того, что самолет Ким Чен Ына получит достаточное количество топлива, чтобы вернуться обратно.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына намечена на 12 июня. Президент США заявил, что оба лидера постараются превратить переговоры в "особенное событие" для дела мира во всем мире. До этого ни один действующий президент США не встречался с северокорейским лидером.