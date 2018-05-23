Суд запретил Трампу блокировать пользователей в твиттере за критику

Суд в Нью-Йорке запретил президенту США Дональду Трампу блокировать пользователей в своём твиттере. Судья Наоми Бакволд встала на сторону семерых человек, которых глава Белого дома внёс в черный список за критические комментарии. Трампу предписали вернуть заблокированным пользователям доступ к микроблогу.

Пользователи подали иск в июле прошлого года при поддержке правозащитной организации Knight First Amendment Institute. По их словам, блокировка в твиттере президента идёт вразрез с Первой поправкой к Конституции США – правом на свободу слова и на выражение протеста.

В иске отмечалось, что микроблог Трампа – это площадка для общественных споров и дискуссий, поскольку политик делает там политические заявления. Выборочная блокировка пользователей за их взгляды свидетельствует о подавлении инакомыслия, утверждают истцы.